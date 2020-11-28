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喬治城、亞市小商家自救 推多元促銷

記者張筠／華盛頓報導
今年為避免人潮聚集，喬治城商改區將「小商家節」促銷活動延長至12月12日，並邀請民眾參與評比櫥窗和美食街。(商改區提供)
今年為避免人潮聚集，喬治城商改區將「小商家節」促銷活動延長至12月12日，並邀請民眾參與評比櫥窗和美食街。(商改區提供)

為幫助商家度過難關，今年感恩節消費季華府喬治城各商家結合網路折扣、消費滿額送禮、抽獎活動等促銷，鼓勵消費者安全購物，從28日(今)啟動「周六小商家節」，並將折扣活動延長至12月12日；維州亞歷山卓市也首次推出「小商家周」。

往年「周六小商家節」僅有一天，喬治城300多商家和餐館提供不同力度的折扣及促銷活動，今年為避免人潮聚集，喬治城商改區將活動延長至12月12日，商家也通過網路折扣和抽獎等方式吸引各地消費者。

喬治城的小商家數量約占華府的60%，與社區也有密切聯繫，除消費折扣外，商改區也啟動年度「節日櫥窗競賽」，邀請消費者一同評比最具特色的節日裝飾，今年也新增對美食街(streateries)的評比，鼓勵遵守防疫指南，努力經營戶外服務的餐館；目前喬治城有25家餐館持有經營美食街的許可證。

消費者可在商家和餐館現場掃二維碼參與投票評比，也可登錄臉書等社交平台按讚分享，活動時間為12月1日至31日；商改區也發布節假日消費指南，包括商家和餐館的注意事項，營業時間及最新活動等，網址：https://bit.ly/3q61I4b。

維州亞歷山卓市也在27日首次推出「小商家周」(Shop Small Week)，該市的的小商家密度在華府名列前茅，亞歷山卓旅遊局表示，12月6日之前各商家都有促銷活動，許多業者也稱，希望利用年底節假日消費季彌補疫情損失。

商改區 華府 維州

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