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大華府商場開戰黑五 顧客有心動有卻步

記者張筠／華盛頓報導
多數商家從感恩節前便有黑五預熱促銷活動，27日則推出最大力度的折扣。(記者張筠／攝影)
多數商家從感恩節前便有黑五預熱促銷活動，27日則推出最大力度的折扣。(記者張筠／攝影)

新冠疫情之下的「黑五消費季」(Black Friday)與往年不同，商家為因應疫情推出不同促銷形式，同時也要控制店內人數，調整營業時間，大華府消費者的購物心態也各異，有民眾擔心疫情選擇網購，避免與人接觸，也有消費者表示，已被關在家幾個月，想趁打折季出去逛街消費。

北維州最大的商場之一泰森角商場(Tysons Corner Mall)今年因遵守州府防疫規定，周五早上6時開門，經營到晚上10時，其中也有部分商店因保守防疫或人力有限，縮短營業時間，多數商家從感恩節前推出黑五預熱促銷活動，到27日當天則推出最大力度的折扣。

為控制店內人數，泰森角內的多數商家都在門口搭設排隊區域，還有店面請專員測體溫、統計店內人數等，運動品牌店Under Armor的一名員工表示，雖然測體溫、計人數一定程度上會阻礙客流，但這也讓店內消費者更安心，保護員工安全。

連鎖化妝品零售品牌「絲芙蘭」(Sephora)門口一度排起長隊，員工Lily表示，前兩天客流量穩定，沒有排隊但店內一直都有客人，27日當天因折扣較大所以顧客稍多。

商場多數消費者和員工都戴口罩，有人說，因疫情宅家幾個月，感恩節假期想出門透氣，也有人稱，多數民眾和商家都已有防疫經驗，因此認為到商場購物的風險也不會太高。

不過也有人對疫情不樂觀，維州留學生劉莉今年剛到美國就趕上疫情，本想利用在美讀書期間體驗各種節日文化，最後卻是在家待了八個多月，「黑五基本是網購，衣服鞋子在店裡不能試穿，也就沒必要到現場買」，此外多數商家退換貨的流程也方便合理，「唯一不好的就是無法與同學朋友相約逛街。」

「黑五消費季」與往年不同，商家為因應疫情控制店內人數。(記者張筠／攝影)
「黑五消費季」與往年不同，商家為因應疫情控制店內人數。(記者張筠／攝影)
民眾因疫情在家宅了好幾個月，想利用感恩節假日出來消費購物。(記者張筠／攝影)
民眾因疫情在家宅了好幾個月，想利用感恩節假日出來消費購物。(記者張筠／攝影)
有民眾稱，多數人已有防疫經驗，認為到商場購物的風險不會太高。(記者張筠／攝影)
有民眾稱，多數人已有防疫經驗，認為到商場購物的風險不會太高。(記者張筠／攝影)

疫情 防疫 黑五

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