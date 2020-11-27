我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰先打疫苗？CDC下周二表決順序 老人也可能優先

「黑五」今年最傳神！陰鬱色彩來自當年費城故事

快關瘋 大華府民眾慶感恩節 宅家已久想逛街

記者張筠／華盛頓報導
「黑五消費季」與往年不同，商家為因應疫情控制店內人數。(記者張筠／攝影)
「黑五消費季」與往年不同，商家為因應疫情控制店內人數。(記者張筠／攝影)

新冠疫情之下的「黑五消費季」(Black Friday)與往年不同，商家為因應疫情推出不同促銷形式，同時也要控制店內人數，調整營業時間，大華府消費者的購物心態也各異，有民眾擔心疫情選擇網購，避免與人接觸，也有消費者表示，已被關在家幾個月，想趁打折季出去逛街消費。

北維州最大的商場之一泰森角商場(Tysons Corner Mall)今年因遵守州府防疫規定，周五早上6時開門，經營到晚上10時，其中也有部分商店因保守防疫或人力有限，縮短營業時間，多數商家從感恩節前推出黑五預熱促銷活動，到27日當天則推出最大力度的折扣。

為控制店內人數，泰森角內的多數商家都在門口搭設排隊區域，還有店面請專員測體溫、統計店內人數等，運動品牌店Under Armor的一名員工表示，雖然測體溫、計人數一定程度上會阻礙客流，但這也讓店內消費者更安心，保護員工安全。

連鎖化妝品零售品牌「絲芙蘭」(Sephora)門口一度排起長隊，員工Lily表示，前兩天客流量穩定，沒有排隊但店內一直都有客人，27日當天因折扣較大所以顧客稍多。

商場多數消費者和員工都戴口罩，有人說，因疫情宅家幾個月，感恩節假期想出門透氣，也有人稱，多數民眾和商家都已有防疫經驗，因此認為到商場購物的風險也不會太高。

不過也有人對疫情不樂觀，維州留學生劉莉今年剛到美國就趕上疫情，本想利用在美讀書期間體驗各種節日文化，最後卻是在家待了八個多月，「黑五基本是網購，衣服鞋子在店裡不能試穿，也就沒必要到現場買」，此外多數商家退換貨的流程也方便合理，「唯一不好的就是無法與同學朋友相約逛街。」

多數商家從感恩節前便有黑五預熱促銷活動，27日則推出最大力度的折扣。(記者張筠 ...
多數商家從感恩節前便有黑五預熱促銷活動，27日則推出最大力度的折扣。(記者張筠 / 攝影)
民眾因疫情在家宅了好幾個月，想利用感恩節假日出來消費購物。(記者張筠／攝影)
民眾因疫情在家宅了好幾個月，想利用感恩節假日出來消費購物。(記者張筠／攝影)

疫情 防疫 黑五

上一則

疫期熱門 芝加哥單車失竊率猛增5成

延伸閱讀

快看世界／疫樣感恩節 全美用餐、宅家、工作模式變了

快看世界／疫樣感恩節 全美用餐、宅家、工作模式變了
紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中
NFL／感恩節對決…富勒最後15分鐘2達陣 德州人獵獅

NFL／感恩節對決…富勒最後15分鐘2達陣 德州人獵獅
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
梅西感恩節遊行線上直播 到場只能遠觀

梅西感恩節遊行線上直播 到場只能遠觀

感恩節堂食冷清 外賣、戶外用餐熱絡

感恩節堂食冷清 外賣、戶外用餐熱絡

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？
爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌
搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來
劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」