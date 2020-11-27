留學新生銳減4成 逾半在海外上網課

新冠疫期，美國境內留學生人數大減。(美聯社)

新冠疫情 持續影響全球旅行和教育機構復課計畫之際，國際教育研究所(IIE)發布最新報告顯示，今年秋季美國 大學的國際學生減少16%，來美留學的新生也比去年減43%，還有半數在海外上網課，這也給許多依賴留學生 作為重要收入來源的大學帶來挑戰。

自新冠疫情今年3月在美國爆發以來，大學、教育機構陸續改遠程上課，秋季學期也多採取全網課或網路實體混合的教學模式。非營利組織IIE對全美700多所大學和學院調查，顯示今年秋季入學的國際學生減少16%，新入學的留學生也比去年減少43%；還有超過90%的大學表示，有留學生選擇推遲入學，人數接近4萬，不僅衝擊學校收入，也影響打造多元視角的校園環境。

疫情爆發之初就在美國的留學生，大多留在學校或附近，但那些需要搭機來美的留學生，尤其新生面臨重重阻礙，有些人選擇推遲入學，有些則遠程上網課；IIE的報告指，今年秋季新入學的留學生有49%在美國上課，51%在海外遠程上課。

IIE主席顧德曼(Allan E. Goodman)表示，美國大學從未經歷過這樣的留學生銳減，但確信當疫情結束，會出現強勢反彈。

根據IIE的報告，中國仍是美國國際學生最大來源國，2019至2020學年有超過37萬2000人在美就讀，超過半數的美國大學也繼續主攻當地的招生宣傳，第二大來源國的印度則有19萬3000學生在美就讀。