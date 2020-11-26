涉私吞小費 DoorDash付250萬元與檢和解

新冠疫情之下，更多民眾使用DoorDash等送餐App。(記者張筠／攝影)

因疫情 而熱門的餐點外送App DoorDash，去年被華府 檢察官拉辛(Karl Racine)以私吞外送員小費為由起訴，DoorDash25日同意支付250萬元與華府檢方和解，並向受影響員工支付150萬元賠償金，向市府支付75萬元訴訟費，另外給華府兩家慈善機構捐款25萬元。

DoorDash2019年修改規定，小費屬於公司所有，而非外送員，但外送員的收入會隨小費的多少及員工表現而增減，該公司稱此作法是為保障外送員的最低薪資，但此規定被媒體曝光後引起消費者不滿，批評DoorDash私吞員工的小費。

華府檢察總官拉辛辦公室自2019年開始調查DoorDash公司，在同年11月以「誤導消費者，私吞合約工(contractor)小費」為由起訴該公司。

檢方25日宣布DoorDash同意支付250萬元和解；該公司曾表示，「訴訟內容毫無根據，期待以法律程序回應」，根據和解同意書(consent order)，DoorDash仍否認檢方的指控。

根據同意書，DoorDash還將向受影響員工賠償150萬元，向市府支付75萬元的訴訟和調查費，另外給華府當地支持外送工作者、救助遊民的兩家慈善機構捐款25萬元；華府檢方也要求DoorDash更改小費和薪資政策，確保不侵犯員工和消費者權益。

拉辛今年夏天也以相似理由起訴Instacart服務商，指控該公司詐騙 消費者數百萬元的服務費，且未向市府繳納數十萬元銷售稅。