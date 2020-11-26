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服務華府31年 警長紐斯漢姆調威廉王子郡

記者張筠／華盛頓報導
紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，管理逾4500名警員。(市府提供)
紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，管理逾4500名警員。(市府提供)

華府警察局長紐斯漢姆(Peter Newsham)近日將結束在華府警局31年的服務，他將接替維州威廉王子郡(Prince William County)警察局長一職，明年2月1日上任。

紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，管理逾4500名警員；在他的領導下，2020年華府暴力犯罪案下降了5%，不過謀殺案數量已連續第三年增加，截至11月，今年華府已有180起謀殺案。

紐斯漢姆也是馬里蘭律師協會(Maryland Bar)成員，他在麻州聖十字學院(College of Holy Cross)主修政治，之後在馬里蘭大學(UMD)取得法學博士。

市長包瑟(Muriel Bowser)感謝紐斯漢姆的付出，「他領導華府度過許多艱難的時刻」，市府也將在近期宣布接替紐斯漢姆的臨時警長。

威廉王子郡警察局長巴爾德(Barry Barnard)今年夏天退休，該郡監察委員會(Board of Supervisors)主席維勒(Ann Wheeler)表示，在華府警局有30多年從業及領導經驗的紐斯漢姆在50位申請者中脫穎而出。

2020年因族裔衝突、反對警察暴力執法、大選抗議等事件，華府歷經眾多示威遊行，市府和警察局都面臨比以往更大的壓力；維勒說，紐斯漢姆是威廉王子郡警長的最佳人選，該郡位於華府西南30哩，有近50萬居民，族裔多元，是維州人口第二大的地區，且人口增長迅速；紐斯漢姆上任後，將管理700多名警員。

紐斯漢姆的領導也存在爭議，今年夏天有華府警員使用催淚彈、橡皮子彈等非致命武器鎮壓示威民眾，引發更廣泛的反警察暴力執法浪潮。非裔佛洛依德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死事件，華府市議會通過，警長每四年都要接受審核，紐斯漢姆原訂明年也將接受審核。

華府 警察 威廉

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