相信機場防疫 華府民眾全副武裝出行

民眾相信航空公司對防疫的重視，照原計畫搭機到外州與家人團聚。(記者張筠／攝影)

儘管大華府官員一再呼籲民眾感恩節不要出行，近日大華府機場 的旅客仍有增加，有民眾表示感恩節計畫早就訂好，相信各航空公司對防疫 的重視，因此照原計畫搭機到外州與家人團聚，另一些有顧慮但不得不出行的旅客則選擇加強防範。

華府雷根國家機場(Reagan National Airport)24日的旅客數量明顯比前幾日多，有民眾稱，在機場辦理所有手續都會保持社交距離，乘客和機上員工也都會測量體溫，多數航空公司也有較全面的防疫指南，包括清潔、要求戴口罩、保持座位距離等，因此他們對防疫很有信心，維持原定的節日出行計畫。

也有民眾感到掙扎，夏天就定好要到明尼蘇達州看望家人的翁Karen說，「本以為疫情 在夏天就差不多結束，因此打算回家陪陪老人」，沒想到又迎來第二次高峰，「不知道未來還要在家關多久，陪伴家中老人的時間也不多，決定還是按計畫出行」，翁Karen戴了兩層口罩，再戴透明的塑膠面罩，手套和消毒紙巾也都備齊。

旅客薩拉澤爾(Daniel Salazar)表示，維州在過去幾個月的防疫效果良好，但他的目的地德州疫情較嚴重，「從德州過完節回來後一定會自行隔離觀察兩周，不希望維州的疫情惡化。」

前往佛州的民眾喬納森(Evin Jonathan)則表示航空公司都非常重視防疫，因此「感到安全」，也會戴好口罩。

雖然民眾出行的理由各異，各地政府仍建議民眾在家過節，通過線上聚會或電話來聯絡親友，若必須出行也須做好防疫，避免飛機、火車、巴士等大眾交通，盡量選擇獨自駕車，降低染疫風險，並避開人群。