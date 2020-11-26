過節心切 大華府現新冠檢測人龍

隨著確診病例的增加及節假日臨近，大華府新冠檢測需求量近日激增。(美聯社)

隨著確診病例的增加及節假日臨近，大華府 新冠檢測 需求量近日激增，馬州 上周六檢測人數創新高，華府上周也有逾2萬5000人到市府運營的檢測站檢測，部分檢測站連日大排長龍，甚至在早晨開門前十分鐘就已有數百人排隊。官員表示，整體檢測流暢，民眾等待時間不長。

市府衛生局運營首席官葛萊德(Christopher Geldart)說，市府運營的檢測站平均每周提供1萬至1萬2000次新冠病毒檢測，感恩節許多民眾有家庭聚會或有出行計畫，近幾周前來接受檢測的民眾驟增，上周有逾2萬5000人來市府運營的站點檢測，此數字還不包括私人管理的檢測站。

葛萊德說，華府Judiciary Square的檢測站需求增長顯著，23日早晨開放檢測前十分鐘就已有300多人排隊等候，「但多數檢測站作業流暢，平均一分鐘檢測三個人，沒有長時間等待的狀況」；市府指，民眾若不願在戶外排隊，也可申請讓家庭醫生或護工來提供檢測。

大華府病例增速日益上升，華府平均七日的增長病例也在5月之後首次達到150宗，市府衛生官員提醒民眾感恩節要多加防範，就算檢測結果呈陰性，也要遵守防疫指南，因為病毒擴散速度超乎想像，且有很多患者屬於無症狀感染。

相鄰的馬州單日檢測量也在21日創新高，當天逾5萬1000人接受檢測，州府指，檢測能力穩步提升，1日到19日的日均檢測量達3萬1000次。

維州阿靈頓郡(Arlington)各檢測站的人數也明顯增長，該郡應急管理局發言人溫納特(Hannah Winant)說，檢測樣本分送至地方、州府和聯邦運營的三個實驗室，檢測結果在24至72小時就能出爐，因此就算檢測需求大增，目前該郡也沒出現檢測延誤或供不應求的狀況。