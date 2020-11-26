我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

過節心切 大華府現新冠檢測人龍

記者張筠／華盛頓報導
隨著確診病例的增加及節假日臨近，大華府新冠檢測需求量近日激增。(美聯社)
隨著確診病例的增加及節假日臨近，大華府新冠檢測需求量近日激增。(美聯社)

隨著確診病例的增加及節假日臨近，大華府新冠檢測需求量近日激增，馬州上周六檢測人數創新高，華府上周也有逾2萬5000人到市府運營的檢測站檢測，部分檢測站連日大排長龍，甚至在早晨開門前十分鐘就已有數百人排隊。官員表示，整體檢測流暢，民眾等待時間不長。

市府衛生局運營首席官葛萊德(Christopher Geldart)說，市府運營的檢測站平均每周提供1萬至1萬2000次新冠病毒檢測，感恩節許多民眾有家庭聚會或有出行計畫，近幾周前來接受檢測的民眾驟增，上周有逾2萬5000人來市府運營的站點檢測，此數字還不包括私人管理的檢測站。

葛萊德說，華府Judiciary Square的檢測站需求增長顯著，23日早晨開放檢測前十分鐘就已有300多人排隊等候，「但多數檢測站作業流暢，平均一分鐘檢測三個人，沒有長時間等待的狀況」；市府指，民眾若不願在戶外排隊，也可申請讓家庭醫生或護工來提供檢測。

大華府病例增速日益上升，華府平均七日的增長病例也在5月之後首次達到150宗，市府衛生官員提醒民眾感恩節要多加防範，就算檢測結果呈陰性，也要遵守防疫指南，因為病毒擴散速度超乎想像，且有很多患者屬於無症狀感染。

相鄰的馬州單日檢測量也在21日創新高，當天逾5萬1000人接受檢測，州府指，檢測能力穩步提升，1日到19日的日均檢測量達3萬1000次。

維州阿靈頓郡(Arlington)各檢測站的人數也明顯增長，該郡應急管理局發言人溫納特(Hannah Winant)說，檢測樣本分送至地方、州府和聯邦運營的三個實驗室，檢測結果在24至72小時就能出爐，因此就算檢測需求大增，目前該郡也沒出現檢測延誤或供不應求的狀況。

檢測 華府 馬州

上一則

芝房地產稅增9400萬補赤字 過關

下一則

州長延長命令 禁地方強制戴口罩

延伸閱讀

美爆感恩節旅遊潮 專家痛批：自私害死數十萬人

美爆感恩節旅遊潮 專家痛批：自私害死數十萬人
疫情不影響慈善機構獻愛心 派發免費感恩節食物

疫情不影響慈善機構獻愛心 派發免費感恩節食物
往年感恩節前後中餐館忙翻 今年華埠空蕩蕩

往年感恩節前後中餐館忙翻 今年華埠空蕩蕩
華府警長紐斯漢姆將卸任 明年2/1任維州威廉王子郡警長

華府警長紐斯漢姆將卸任 明年2/1任維州威廉王子郡警長
蒙郡防疫收緊 室內聚會限10人 公共場所必戴口罩

蒙郡防疫收緊 室內聚會限10人 公共場所必戴口罩
民調：大華府逾80%民眾感恩節不出行 疫情是主因

民調：大華府逾80%民眾感恩節不出行 疫情是主因

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？