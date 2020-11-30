疫情擋不住生活與愛讓露露花坊把您的愛送到對方手上

生活總有遺憾，但未來依舊美好！你的心意讓露露花坊來傳遞。

節假日將至，本該是團圓的節日，卻因為新冠病毒的蔓延，很多家庭都不得不選擇線上聚會。這次疫情 ，你有多久沒有真正擁抱過面對面相見的人了？不能見面那就送束鮮花表達感情吧！鮮花傳遞祝福，疫情節日期間，馬州 第一華人花店-露露花坊，依舊為您傳遞愛意！

露露花坊在大華府地區經營30多年，搭配設計各種花，網絡訂花，藝術花籃，殯儀花圈等。從1989年起就一直在華盛頓特區，馬里蘭州 為您準備最適合的花、最高雅的搭配和最吸引人的設計，他們專門做花藝設計，呈現高雅獨特是他們做花藝與別家不同之處。只要您告訴他們您的需求，各種花形的配置和設計都不用煩惱，露露花坊絕對讓您體面又到位！老闆一直堅信用心去感受生活的浪漫，用花來裝點美好的生活。

露露花坊的每一花束都經過精心設計，他們的設計團隊有多年豐富經驗，可針對你想要送花的對象、用途，給你做專業的建議，讓收到花的對象在剎那間，生命中留下最美好的回憶。

露露花坊位於馬里蘭州最繁華商業地帶BETHESDA。一進露露花坊，悠悠花香就撲面而來。室內的景緻也引人入勝，花區一片花海。老闆說，如果人們只是需要買花可以去超市買，可是他們提供的是有質的服務和具有創造力和個人風格的藝術品。各樣式的花又獨自有代表特性和適合送出的場合。每朵花都花顏細緻，花香浪漫，含苞時含蓄嫵媚，開花時釋放無限風情，浪漫迷人。

露露花坊為專業的花店，他們擁有多年累積精湛的花藝技巧，最新的各式花材，提供園藝設計規劃，以服務的精神與對專業的執著，提供每位消費者百分之百滿意的服務。

露露花坊地址，4801 St Elmo Avenue, Bethesda, Maryland 20814。網站http://www.luluflorist.com，購花請電:301-907-4600。