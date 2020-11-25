費郡公校拿F學生飆升83% 殘障生更慘

維州最大公校 系統的費郡公校(FCPS)發布最新研究顯示，疫情 期間上網課導致學生成績嚴重下滑，尤其殘障學生和英語非母語學習者情況最糟；與上一學年相比，FCPS學生(中學生與高中生)拿F成績的人數占比飆升83%，低年級增幅遠多於高年級，各族裔差異也大，西語裔拿F成績的人數占比25%，亞裔 占比4%。

自新冠疫情今年3月爆發以來，費郡公校的絕大多數學生在上一學年和本學年，均是遠程上網課，FCPS本周發布「疫情之下的教育與學習研究」報告，對比2019-2020學年第一學期與2020-2021學年第一學期的學生成績，發現中學和高中學生得F的人數占比從6%升至11%，相當於總體增長83%；其中低年級學生受影響更甚，中學生得F總統增長300%，高中生則增長50%。

該報告指，殘障學生的成績受網課影響更大，得F的人數占比19%，增幅達111%；英語非母語學習者同理，得F的人數占比35%，增長106%。

網課對成績的影響在不同族裔學生中差距也很大，西語裔學生得F的人數從13%增至25%，非裔學生從8%增至13%，而亞裔學生則從2%增至4%，白人學生從3%增至5%；相比之下，亞裔得F者最少。

報告稱，這一整體趨勢在各學生群體、各個年級和科目具普遍性，而像英語非母語學習者和殘障學生這類受影響最大的群體，尤其令人擔憂。

FCPS學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示，公校系統正採取行動盡可能快速修復上網課對學術成績的影響；他指出，許多在疫情之前成績較好的學生，疫情之後也獲得高分，但也承認，那些疫情之前成績就不太好的學生，疫情之後依舊不太好。

他說，學校正確認這批學業有困難的學生，根據他們的需求提供具體幫助，FCPS目前也有相應舉措幫助這些學生，例如安排補課日，延長第一學期的評分階段(grading period)等。