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民調：大華府逾80%民眾感恩節不出行 疫情是主因

記者張筠／華盛頓報導
最新民調顯示，逾八成大華府民眾今年感恩節不出行，本地交通樞紐已加強防疫，車站、機場都要求民眾戴口罩。（記者張筠/攝影）
最新民調顯示，逾八成大華府民眾今年感恩節不出行，本地交通樞紐已加強防疫，車站、機場都要求民眾戴口罩。（記者張筠/攝影）

美國汽車協會(AAA)近日民調顯示，大華府逾80%民眾今年感恩節不出行，其中65%稱新冠疫情是主因，為了遵守政府的防疫建議並保全自己和親友的安全，他們選擇待在本地；另有35%表示本就沒有出行計畫，不過也有人因疫情期間各地人潮減少，決定駕車出遊。

美國汽車協會在本月12、13日調查2400名大華府居民今年的感恩節出行(travel)意願，90%的受訪者認為出行有風險；其中84%的維州受訪者稱今年沒有出行計畫，不過只有41%表示該決定與疫情相關，其餘表示每年過節都人潮擁擠，本就不想出行；近90%的馬州受訪者感恩節期間也將留在本地，其中一半是因疫情加劇改變過節計畫。

美國汽車協會的民調並未明確定義「出行」的概念，因此可能不包括在大華府本地的短途外出，該民調也沒統計多少人會真正待在家中；不過大華府各地官員近日均強調，最安全的方式還是待在家中以線上聚會，若非要實體聚會，也盡量選在戶外並控制人數，同時要戴口罩、保持距離、注意衛生。

大華府三地近期新冠確診激增，維州23日還創單日增長新高；美國汽車協會上月中曾預計大華府在今年感恩節有約120萬人出行，比2019年下降13.7%，是2008年以來的最大降幅；不過根據最新民調，今年出行的民眾預計更少。

該民調顯示，64%的出行民眾計畫自駕，26%搭機，10%選擇火車或巴士；美國汽車協會發言人陶森德(John Townsend)說，往年感恩節出行也以駕車為主，疫情期間選擇駕車的人更多，因靈活性和安全性更高。

節假日期間，大華府各交通樞紐已加強防疫，聯合車站(Union Station)、杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)和里根國家機場(Reagan National Airport)都要求民眾必須戴口罩、保持距離，但兩家機場尚未設置新冠檢測站。

華府 美國 疫情

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