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CCACC攜手紅十字會 12／16捐血愛心捐血儘早預約

馬州訊

美京華人活動中心(CCACC)將再次攜手紅十字會於12月16日上午9時至下午2時，在美京華人活動中心美京藝廊舉辦愛心捐血，這是CCACC第8年與美國紅十字會合作，每年舉辦兩次捐血。

疫情期間，血量的需求仍在，更因上千捐血站因疫情取消，造成醫院血庫短缺，此次捐血活動將依照疾病防治中心的防疫規格，現場需量體溫、戴口罩、保持安全距離，所有器械設備都依規定消毒、清潔，以確保捐血者及工作人員的安全；新冠期間的捐輸者還有順帶檢驗新冠抗體的小福利，紅十字會為鼓勵新一代捐血者，16歲至24歲的捐血者可獲10元的網絡禮品卡。

CCACC提醒，捐血前一周需補充足夠的鐵質食物，如深色蔬果，並攝取足夠水份、保證充足睡眠，以確保身體健康、順利捐血；當天需攜帶身分證件及捐血卡號，依預約時間提前十分鐘到逹，填寫快速通關問卷(Rapid Pass)後即可。

地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877，線上預約捐血：RedCrossBlood.org，按關鍵字CCACC，或打電話預約：1-866-236-3276。

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