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華府防疫收緊 室內聚會限10人 25日起生效

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府25日起收緊防疫措施，餐館晚上10時之後不再提供服務，但可提供外賣或外送。(記者羅曉媛／攝影)
華府25日起收緊防疫措施，餐館晚上10時之後不再提供服務，但可提供外賣或外送。(記者羅曉媛／攝影)

近期大華府新冠疫情持續惡化，繼馬州、維州之後，華府23日宣布收緊防疫措施，禁止室內聚會超過十人，其中也包括感恩節晚餐的聚會，戶外聚會不得超過25人，並禁止舉辦現場表演或室內健身課等，新規將於本周三(25日)起生效。

大華府的七天日均確診在23日創下連續20天以來的新高，華府市長包瑟(Muriel Bowser)宣布一系列新規收緊防疫，25日生效，其中室內聚會上限減少到十人，戶外聚會上限減少到25人；餐館只能開到午夜，但晚上10時之後不再供應酒水或其他消費類服務，但外賣和外送除外；宗教場所室內人數不得超過50人或容量的50%；健身房、私教及康樂中心需暫定所有室內鍛鍊活動，戶外鍛鍊課程不得超過25人

市府強烈建議非必要行業、非零售行業繼續遠程上班，舉辦現場表演的安排也叫停，但市府提醒已安排活動的場地，可直接與市府溝通，將視具體情況決定跟表演能否繼續；另從12月14日(周一)開始，餐館室內用餐人數不得超過客容量25%。

感恩節將至，包瑟強烈建議華府人勿外出旅行，待在家中與家人過節，若家中一定要辦聚會，建議戴口罩、保持社交距離和衛生狀況，與人打招呼儘量避免身體接觸，在戶外辦聚會比室內安全；若必須要在此期間出行，則需遵守市府的旅行指南，另外也不要把檢測當作唯一防疫方式，還是要戴口罩和保持距離。

包瑟說，在等待疫苗廣泛投入使用之際，華府希望幫助並引導華府人民控制病毒傳播。

華府衛生局近日正做民意調查，了解某些民眾不願打疫苗的原因，並加強對疫苗好處的宣傳和教育；儘管目前華府尚未公布疫苗的具體分配方案，但華府將按照工作環境而非職業優先分配疫苗，意味著在醫院或其他高危易感場所工作的人，將優先接種。

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