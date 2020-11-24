控制聚會染疫 哈維郡室內限制27日生效

儘管馬州 州政府已從上周末開始收緊防疫 ，但允許地方政府根據當地情況自行決定防疫措施，在人口密集的哈維郡，郡長巴爾(Calvin Ball)23日宣布限制室內聚會不超過十人，戶外聚會不超過25人，並從本周五(27日)下午5時起生效。

根據哈維郡新規，包括婚禮、運動、協會及俱樂部等在內的活動，室內聚會不得超過十人，戶外聚會不得超過25人，但零售商店、辦公室、食品服務商、宗教聚會、室內劇院、戶外活動場地不受此影響。

最新數據顯示，哈維郡新冠確診率為5.15%，低於馬州平均水平，但每十萬人有26.7人確診，而之前一周是每十萬人19.1人確診。

巴爾稱疫情 數字令人擔憂，顯示社區傳播很廣泛，每個人都應採取行動、幫助減緩病毒的傳播；他提醒民眾慎重考慮舉辦或參加感恩節期間的家庭聚會或大型聚會，尤其假日季來臨，哈維郡所有居民都應理解防疫措施的重要性，重視戴口罩、保持社交距離和勤洗手等衛生指導。

同為華人聚居區的隔壁蒙郡，由於曾是馬州疫情重災區，當地政府對待防疫和復工節奏更謹慎，郡長艾瑞克(Marc Elrich)23日更表示，正考慮是否退回到第一階段復工的防疫限制。