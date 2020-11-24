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感恩節居家聚餐、出行如何防疫？專家擬定指南

記者羅曉媛／華盛頓報導
衛生專家建議謹慎考慮舉辦或參加節假日期間的聚餐和聚會，或把聚餐改到戶外。(Pexels)
衛生專家建議謹慎考慮舉辦或參加節假日期間的聚餐和聚會，或把聚餐改到戶外。(Pexels)

本周四就是感恩節，聖誕、新年等冬季假日也接踵而至，正逢大華府地區新冠疫情反彈，各地政府也收緊防疫措施，並強烈建議民眾在家過節、線上聚會，而對於假日期間必須出行者，衛生專家也給出建議。

提前規畫，以隔離和檢測

馬里蘭大學公衛學生專家席格爾(Neil J. Sehgal)指，做好出行規畫能降低染疫風險，包括預留充足時間用於自行隔離並做檢測，出發前建議就做新冠核酸檢測且結果呈陰性；但也不能完全依賴新冠檢測，因為該檢測結果只能體現一段時間的染疫狀況。

選擇開車，盡量獨自駕車

約翰霍普金斯醫院的流行病學家米爾斯東(Aaron Milstone)說，獨自駕車出行，或與身邊熟人一同駕車出行的染疫風險相對較低，「因為你在自己車裡，更好控制自己接觸病毒的風險」；儘管衛生專家對乘飛機、坐火車或巴士而染疫的風險仍有爭論，但使用大眾交通更易接觸陌生人，有潛在染疫風險。

此外，專家建議避開出行高峰，周六或感恩節之前的周三通常交通最忙碌，周日則是最普遍的返回日，可改到夜間出行，避開人群。

對於聚餐和聚會，專家提醒無論主辦方還是參加方，都應謹慎考慮潛在風險，盡量減少賓客人數，改到戶外用餐，並加強室內通風，提供充足洗手液和消毒用品，或盡量改成線上聚會。

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