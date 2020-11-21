費郡青少年心理健康家長指導班 結業

Rene Najera主講青少年心理和行為健康的流行病學及費郡青少年心理健康問題。(講座截圖)

由大華府華裔 社區健康服務中心(CACHS)和維州費郡衛生局聯合主辦的「青少年心理健康華裔家長指導班」，已結束為期五個周六的線上講座課程，期間由專家介紹青少年心理和行為健康的流行病及費郡青少年心理健康問題，青少年精神健康的早期指症、主要問題及如何干預，心理健康壓力源及疫情 期間的心理應對和費郡公共資源，如何改進和青少年子女的溝通交流，以及華裔家長應如何在情感上支持和幫助子女。

疫情給無數家庭帶來前所未有挑戰，尤其作為生活成長在美國的第一代華人移民子女，很多人困惑於中西方文化的衝突，時常面對較大心理壓力，急於幫子女走出困境的華裔家長也在尋求科學指導；為此，大華府社區健康服務中心與維州費郡衛生局合作，經過數月籌畫，邀請大華府青少年心理健康及養育教育方面的五名資深專家主講，以小班研討形式開辦家長指導班。

主講人包括費郡衛生局的流行病學專家Rene Najera、華人精神科醫生賈俊勇、執照心理諮詢師Marla Zometsky、熱心社區公益事業的李秋波、以及華裔執照心理諮詢師曲堯英；指導課程採用專家講授、問題解答、個案討論分析相結合的互動交流形式，家長們受益匪淺；大華府華裔社區健康服務中心將繼續定期舉辦華裔社區的心理健康教育活動，感興趣者可留意後續通知，其他詳情：www.cachs.org。