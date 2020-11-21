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維州服藥過量致死人數 5年翻倍

記者張筠／維州報導
維州嗑藥死亡數今年或創新高。(美聯社)
維州嗑藥死亡數今年或創新高。(美聯社)

維州衛生廳(VDH)近日公布的數據顯示，2020年因嗑藥致死的維州民眾數量驟增，預計今年將創新高，且將達五年前藥物致死人數的兩倍，州府表示，若按此趨勢增長，未來將超過車禍槍擊案致死人數的總和，成為最致命的社會問題。

衛生廳表示，新冠肺炎今年已奪走3800多維州民眾的性命，但今年還有大量民眾因服藥過量死亡，截至10月，維州已累計逾2000人因服藥過量而死，超過2019全年的1626人，該數字預計將達2015年的兩倍，並創歷史新高。

數據顯示，2020第二季度因服藥過量死亡的人數最多，共有634人，當時是州府和地方政府相繼頒布防疫限制的階段，死亡人數在城郊之間沒有明顯區別。

州府表示，鴉片類藥物(opioids)是目前最致命的一類藥物，其中芬太尼(fentanyl)近幾年的用量驟增並導致大量死亡，2020上半年因芬太尼死亡的維州人數超過2017年總量，而今年4到6月因芬太尼死亡的人數也超過2013至2015年的總和。

州府也指，若服藥過量致死的人數繼續按此趨勢增長，未來藥物致死的人數將超過車禍與槍擊案致死人數的總和，成為最致命的社會問題。

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