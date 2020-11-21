疫情嚴峻 蒙郡籲私校改上網課

疫情數字超標，蒙郡呼籲私立學校也改採網路上課。(美聯社)

馬州 19日新增新冠確診再創新高，相鄰的維州和華府病例也顯著增加，馬州最新防疫 限令20日生效，餐館、酒吧在晚10時至早6時須關閉，但可提供外送和外賣，人口最多的蒙郡(Montgomery)近日也呼籲該郡所有私立學校採全網課。

馬州19日新增2910宗病例，創疫期新高，州長霍根(Larry Hogan)新令即起生效，酒吧、餐館須在晚上10時前關門，早上6時後開門，但外送和外賣服務除外；健身房、游泳池等商家和宗教場所的室內客容量減半；醫院禁止任何訪客，暫時避免非緊急手術等。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)19日致信呼籲該郡所有私立和教會學校回到全網課的教學模式，表示目前該郡病例增速和陽性檢測率，也已超過州府規定的安全返校界線。

「學校擴散的風險很大，且會直接影響社區傳播」，蓋理斯說，目前蒙郡每10萬人中有22.6人確診，呼籲所有學校考慮取消實體課，在該指標降到每10萬人少於15例之前，都保持全網課教學，郡府也要求所有學校在12月4日前回覆教學方案。

蒙郡私立學校多為宗教學校和學前教育機構，管理蒙郡21所天主教學校的天主教華盛頓總教區(Washington Archdiocese)發言人說，目前各校已開始評估郡府的建議，未來幾日將開會協商。

在疫情 稍有好轉的秋天，蒙郡這21所天主教學校中有十所採取網課加實體課的混合教學，另七所則大範圍允許師生返校，四所學校一直保持全網課教學。

馬里蘭大學醫學院的傳染病學者費茲派克(Meagan Fitzpatrick)肯定蒙郡政府的建議，「目前馬州的疫情已略有失控，不僅學校應該關閉，其他商家、機構也都該關閉」。

蓋理斯曾在夏季試圖禁止蒙郡私立學校推進實體復課計畫，但被州府以「越權」為由阻攔，但他仍認為私立學校急於恢復實體課對於防疫工作非常不利，近幾個月蒙郡私校也傳出師生確診的消息。