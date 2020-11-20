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如何發明故事？ 小說家林黛嫚開講

記者王稚融／馬州報導
華府作協寫作工坊舉辦寫作工坊第二堂課，由林黛嫚分享多年的小說教學與創作經驗，講解「如何發明故事」。(講座截圖)
華府作協寫作工坊舉辦寫作工坊第二堂課，由林黛嫚分享多年的小說教學與創作經驗，講解「如何發明故事」。(講座截圖)

華府華文作家協會日前舉辦寫作工坊第二堂課，由曾任台灣「中央日報副刊」主編的林黛嫚副教授線上開講，分享小說教學與創作經驗，講解「如何發明故事」。

林黛嫚著有「平安」、「林黛嫚短篇小說選」、「粉紅色男孩」、「單獨的存在」等多本長短篇小說集，她在持續三小時的講座中，談及何為小說以及小說寫作的理論，並分析莫言、黃春明、嚴歌苓等小說家的範本，讓學員從閱讀小說中學到論證，激勵大家寫小說的思維和勇氣。

馬州周武屏醫師也是學員之一，經林黛嫚解釋，理解到小說與散文的區別，以及小說的元素、種類、成型、結構等；他感言，「以前小說對我是遙不可及、難以觸碰的領域，現在感覺和藹可親了。」

周武屏結合自己的寫作經驗，指自己常以行醫過程的實例為寫作內容，儘管故事都以隱惡揚善為主軸，但「個人隱私」常是不易跨越的瓶頸，尤其是散文故事，雖經修改，但讀者仍容易對號入座，「若能經過小說虛擬的包裝，誇張化、模糊化，對號入座的可能性就很低了。」

華府作協自2010年開辦寫作工坊以來﹐每年邀請文壇作家親臨指導，今年受疫情影響全改網課，但也因此邀請到台灣及美國各地的六位著作等身的老師授課。

華府作協寫作工坊舉辦寫作工坊第二堂課，由林黛嫚分享多年的小說教學與創作經驗，講解...
華府作協寫作工坊舉辦寫作工坊第二堂課，由林黛嫚分享多年的小說教學與創作經驗，講解「如何發明故事」。(講座截圖)

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