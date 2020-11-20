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日均病例倍增 蒙郡室內聚會擬限10人

記者張筠／馬州報導
蒙郡疫情加劇，擬再收緊防疫，將室內聚會人數上限從現行的25人減少至十人。（記者張筠／攝影）
蒙郡疫情加劇，擬再收緊防疫，將室內聚會人數上限從現行的25人減少至十人。（記者張筠／攝影）

馬州州府和人口較多的郡市近日相繼收緊防疫限制，但蒙郡18日表示，新的防疫規定仍不足以控制疫情，部分地區的商家、超市防疫鬆懈，目前蒙郡日均新增病例約是11月初的兩倍；郡長稱過去幾個月放寬防疫的決定有些「目光短淺」，計畫將室內聚會人數上限減少到十人，並加強對商家防疫工作的監督執法。

蒙郡現行的防疫措施包括，餐館、商家、健身房均不得超過客容量的25%，聚會不得超過25人，但蒙郡應急管理與國土安全辦公室(OEMHS)主任斯托達德(Earl Stoddard)18日表示，有民眾反映部分商家、超市對口罩令和清潔消毒等防疫工作鬆懈，郡府擬近期加強執法；馬州州長霍根(Larry Hogan)本周稍早也敦促地方執法機構加強防疫管理。

近日蒙郡日均增加逾280宗新冠病例，約是11月初的兩倍；蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)18日表示，蒙郡計畫近期再收緊防疫，例如室內聚會不得超過十人、戶外必須戴口罩等，「現行規定是防疫的第一步限制」。

蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)表示，該數字給蒙郡敲響警鐘，疫情正往錯誤方向發展，過去幾個月放寬限制的決定也有些「目光短淺」(shortsighted)；他並指，州長霍根頒布的現行禁令不足以抑制疫情，例如餐館在晚10時後宵禁等，「我理解州府的抉擇艱難，但要控制疫情，必須再收緊防疫」。

蓋理斯表示，疫情最嚴重的階段未到，住院和死亡人數驟增一般會稍晚於病例驟增的階段，目前蒙郡病床使用率已達75%，雖未到80%的嚴重狀態，但有13.8%的住院病患為新冠病人，反映疫情擴散和醫療資源緊缺的隱患；在春季第一波疫情高峰期，蒙郡住院病患中有39%為新冠病例，8月底該指標降至4.6%。

馬州另一華人聚居的哈維郡(Howard County)近日也新冠病例驟增，醫院加護病房(ICU)使用率高達83%，根據州府本周發布的最新防疫指導，允許醫院之間加強溝通，讓病人承載量已滿或趨滿的醫院，轉移病人到提供治療所需設備的其他醫院，為治療新冠病患預備空間。

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