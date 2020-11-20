疫情惡化 華府7博物館與動物園再關

大華府 新冠疫情 日益加劇，三地新增確診19日突破5000例，為控制病毒傳播，史密森尼學會(Smithsonian Institution)同日宣布從下周一起，再次關閉旗下華府動物園和七家博物館 ，重開日未定，將視疫情另作通知。

華府、馬州、維州19日新增5077宗確診，創下單日新高；史密森尼學會表示，鑑於本地和全美範圍均出現疫情反彈，為謹慎防疫，11月23日起將關閉早先已重開的博物館和動物園，包括華府國家動物園、維州國家航太博物館史蒂芬塢伐哈茲中心(Steven F. Udvar-Hazy Center)、非裔美國人歷史文化博物館、美國歷史博物館、美國印地安人博物館、國家肖像館(National Portrait Gallery)、美國藝術博物館和倫威克藝廊(Renwick Gallery)。

這些博物館重開期間，需訪客提前領取門票再到訪，以便控制人流；此番再關，史密森尼學會將直接聯繫已領取這些博物館門票的訪客，以做後續安排。

喬治華盛頓大學公衛學院教授卡斯特(Amanda D. Castel)表示，在疫苗廣泛投入使用之前，全美及大華府地區的疫情都可能繼續上下浮動，早先本地抗疫有效，得益於人們戴口罩、檢測能力提高，以及地方政府謹慎對待復工節奏，但隨著假日季來臨、室內聚會活動變多，本地疫情數字不斷上升，呼籲公眾避免旅行，在家度過感恩節。