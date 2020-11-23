如何處理可轉存的退休資金

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

在生活的某一個轉捩點，許多擁有退休 或雇主贊助的投資 帳戶的人會發現自己面臨著如何處理帳戶裡的資金著一問題。這種情況通常發生在轉換工作需將401(k)的資金提出或者在退休的時候。無論是那種情況，都要考慮清楚你的選擇。在理想的情況下，最好能選擇一個能滿足你退休需求、能最大限度地減少稅務的影響和避免處罰的策略。

請注意，這祗是一個籠統的概述，稅法相當複雜棘手，所以在作出任何財務決定之前，一定要諮詢會計師及/或稅務律師。

將資金轉入新的帳戶

一個可能的選項是直接將帳戶裡的資金全部轉入到一個新的個人退休帳戶（IRA）或雇主贊助的401(k)計畫。這兩種方案都能讓你繼續延稅，繼續為你的將來進行退休儲蓄。

將資金留在原來的帳戶

如果有這個選項，你可以將資金留在原來雇主的退休帳戶裡不動，直到你到達退休計畫規定的退休年齡。這個選項的好處是你可繼續利用現有計劃裡的投資選擇或基金管理服務。你的資金將可保持延稅，以後可以轉到一個新雇主的合格退休計畫或個人退休帳戶。

將資金取出並付稅

根據你的情況，你也可以選擇提取你的401(k)退休計畫裡的資金。雖然這樣可以馬上使用你的儲蓄，但選擇一次性提取有幾件事情需要考慮。首先，你的錢不能再享有延稅增長的潛力，要繳納正常的聯邦和州所得稅。此外，如果你未滿五十九歲半，你可能會面臨國稅局百分之十的罰款。

請注意：退休帳戶資金轉帳需在收到款項之日起六十天內完成。

這份由協力廠商所寫的教育性文章由紐約 人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為: 703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。

無論是紐約人壽保或其業務代表，都不提供稅務、法律、或會計方面的建議。有關稅務、法律、或會計方面的問題，請諮詢您的專業顧問。

對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本，如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。