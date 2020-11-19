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回饋並助防疫 亞馬遜再捐大華府900萬

記者張筠／維州報導
亞馬遜第二總部建設工程預計在2023年完成，並在十年內創造2萬5000多份工作機會。圖為亞馬遜第二總部模擬圖。（亞馬遜提供）
亞馬遜第二總部建設工程預計在2023年完成，並在十年內創造2萬5000多份工作機會。圖為亞馬遜第二總部模擬圖。（亞馬遜提供）

華府疫情加劇，各大公司多次延長遠程辦公計畫，有人因此質疑亞馬遜在維州阿靈頓郡持續建設第二總部的必要性，對此亞馬遜回應，公司有長遠目標，第二總部是未來2萬5000多名員工的新家，目前已完成97%的開挖工程，預計2023年完工；亞馬遜近日也再捐900萬元支持大華府經濟發展和防疫工作，並慶祝選址阿靈頓兩周年。

亞馬遜本周剪綵慶祝阿靈頓水晶市(Crystal City)其中一棟辦公樓翻新完工，邀請州長諾譚(Ralph Northam)、阿靈頓郡委員會主席葛威(Libby Garvey)等官員參觀，並慶祝亞馬遜第二總部選址阿靈頓的兩周年紀念。

新冠疫情衝擊大華府多數行業，有人質疑遠程辦公的趨勢會降低亞馬遜建設第二總部的必要，但亞馬遜公共政策主任胡斯曼(Brian Huseman)指，該公司從長計議，未來疫情好轉後，仍會邀部分員工實體辦公，其餘員工若認為遠程辦公更能提高效率，也可靈活選擇；他說，阿靈頓在商業環境和交通、基礎設施等方面都符合亞馬遜的需求，未來將成為亞馬遜新員工的家園。

胡斯曼表示，目前亞馬遜第二總部已招到1000多名員工，計畫往後每年開放1000份崗位，十年內為大華府創造2萬5000份工作機會；該公司已因疫情將所有面試改為線上，其他建設工程仍照常進行，目前主要辦公大樓的開挖工程已完成97%，預計全部工程將按計畫在2023年完成。

亞馬遜本周也再捐900萬元支持大華府各項經濟發展和防疫工作，並慶祝選址阿靈頓兩周年，推動阿靈頓社區建設，同時也是給生活質量受工程噪音影響的居民的賠償。

該捐款包括支持為大華府家庭提供法律服務的機構，促進族裔資源公平分配的項目，對維州多郡醫療機構的資助，拓展社區職業培訓資源，以及捐助大華府食物銀行(food bank)、小商家和軍人家庭等。

亞馬遜2018年11月宣布第二總部選址阿靈頓水晶市，雖然疫情衝擊大華府各行業發展...
亞馬遜2018年11月宣布第二總部選址阿靈頓水晶市，雖然疫情衝擊大華府各行業發展，第二總部工程仍照常進行。（記者張筠 / 攝影）

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