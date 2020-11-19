學生厭倦網課 喬治城大學明春開放更多實體課

迫於學生家長對「網課降低學術含金量」的壓力，喬治城大學（GU）本周宣布將在明年春季，給大四學生提供更多面對面的實體教學，以及校園住宿；此決定正值喬治城社區新冠確診激增，上周末有24人確診，其中包括住在校外的15名學生，以及在主校區、醫學院及法學院校區工作的9名員工。

喬治城大學校長德喬亞(John J. DeGioia)表示，學校將在明年春季學期擴張校園住宿，給500名大四生和因為疫情 失去住宿的一小部分學生提供校內住宿，從今年秋季學期開始住校的另外500名學生也將繼續住校。

他坦言，尤其像大一新生這種從未在校園生活的某部分學生，肯定會因此感到失望，但鑑於疫情現狀，學校此時無法為更多學生提供校園住宿，但若衛生官員認為安全，學校計畫在明年夏天邀請2024屆(Class of 2024)學生返校居住並上實體課；學校也將繼續留意疫情發展，若情況改善，隨時準備允許更多學生返校。

春季新學期將於明年1月25日在主校區開始，持續到5月19日，課程安排包括給大四學生和研究生的200堂混合教學課，餘下的1萬9500名學生將繼續上網課；為改善學生對網課的厭倦，喬治城大學也和共享辦公空間的WeWork公司合作，為全球各地無法返校上課但有網課疲憊的學生提供遠距學習空間。

受疫情影響，大華府 絕大多數學校都採全網課或混合教學模式，但許多學生和家長也逐漸感到厭煩，抱怨為遠距上學支付的高昂學費不值得，並以某些已允許大量學生返校的大學為例，質問學校為何不能做到安全接收學生返校。

在喬治城大學主修政府科的大二學生Eric正在佛州 遠距上學，他認為網課的教學質量比不上實體課，指學校強迫學生遠程上網課，對學生的學術成績和心理健康都造成負面影響，他正考慮下學期休學；Eric說，「我選擇喬治城是為了校園的在地資源，無法接觸華府這座城市有礙我的發展。」