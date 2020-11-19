我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

華府公校復課計畫 協商破局

記者張筠／華盛頓報導
華盛頓教師工會與華府公校就安全返校計畫仍存分歧，該工會18日拒簽返校協議，雙方協商又退一步。（取自DCPS官網）
華盛頓教師工會與華府公校就安全返校計畫仍存分歧，該工會18日拒簽返校協議，雙方協商又退一步。（取自DCPS官網）

華盛頓教師工會(Washington Teachers’ Union)18日拒絕與華府公校系統(DCPS)簽訂恢復實體課的返校協議，稱公校制定計畫的過程不夠透明，未提供清晰的公共衛生指南，也未充分聽取教師意見或讓教職員工參與監督；教師工會敦促市議會通過法案要求DCPS提交更清晰的方案，此事凸顯雙方對恢復實體課仍有分歧，原已達成初步共識的協商又倒退。

此前DCPS無法就安全返校與公校教師達成共識，進而放棄原定的復課計畫，讓所有公校學生繼續上網課，並在明年1月前不恢復實體教學，但華府公校上周與教師工會進一步商討返校方案，有一定進展。

不過華盛頓教師工會18日發表聲明稱，DCPS在制定和實施返校計畫的過程中，沒有充分聽取教師和學校行政人員的意見，復課的防疫指南也不夠清楚；DCPS的返校計畫無法滿足師生和其他教職員工的利益，因此拒簽協議。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，教師工會在快要成形的協議中反悔已不是第一次，「雙方歷經數小時協商後，教師工會拒簽協議讓人感到遺憾」。

教師工會指，網課確實不利於低收入家庭的學生，但恢復實體課的前提必須是DCPS提供「合理且清晰」的衛生安全指南，「可令人鬱悶的是，DCPS在推進返校計畫的過程中不透明，也沒聽取教師意見，或邀請教職工參與，讓人無法信服」。

華府公校18日開始推進返校計畫，但該計畫的監督人員都是非教師雇員(non-teacher employees)，引發教師工會不滿，該工會因此要求華府市議會通過法案，規定DCPS必須提交清晰、細緻的返校計畫。

編輯推薦

公校 華府 低收入

上一則

染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

下一則

MBTA財政赤字擬砍服務 官員乘客反對

延伸閱讀

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後
陽性率未破3% 公校續開…隨時可能「達標」關校

陽性率未破3% 公校續開…隨時可能「達標」關校
客人沒戴口罩 未保持安全距離 華府酒吧挨罰2000元

客人沒戴口罩 未保持安全距離 華府酒吧挨罰2000元
紐約市公校繼續開 白思豪仍籲家長做好隨時關校準備

紐約市公校繼續開 白思豪仍籲家長做好隨時關校準備
學生組織告教育局 要求取消公校篩選錄取

學生組織告教育局 要求取消公校篩選錄取
疫情再起…費郡公校延返校 維州教師工會籲全網課

疫情再起…費郡公校延返校 維州教師工會籲全網課

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光