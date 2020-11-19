華府公校復課計畫 協商破局

華盛頓教師工會與華府公校就安全返校計畫仍存分歧，該工會18日拒簽返校協議，雙方協商又退一步。（取自DCPS官網）

華盛頓教師工會(Washington Teachers’ Union)18日拒絕與華府公校 系統(DCPS)簽訂恢復實體課的返校協議，稱公校制定計畫的過程不夠透明，未提供清晰的公共衛生指南，也未充分聽取教師意見或讓教職員工參與監督；教師工會敦促市議會通過法案要求DCPS提交更清晰的方案，此事凸顯雙方對恢復實體課仍有分歧，原已達成初步共識的協商又倒退。

此前DCPS無法就安全返校與公校教師達成共識，進而放棄原定的復課計畫，讓所有公校學生繼續上網課，並在明年1月前不恢復實體教學，但華府公校上周與教師工會進一步商討返校方案，有一定進展。

不過華盛頓教師工會18日發表聲明稱，DCPS在制定和實施返校計畫的過程中，沒有充分聽取教師和學校行政人員的意見，復課的防疫指南也不夠清楚；DCPS的返校計畫無法滿足師生和其他教職員工的利益，因此拒簽協議。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，教師工會在快要成形的協議中反悔已不是第一次，「雙方歷經數小時協商後，教師工會拒簽協議讓人感到遺憾」。

教師工會指，網課確實不利於低收入 家庭的學生，但恢復實體課的前提必須是DCPS提供「合理且清晰」的衛生安全指南，「可令人鬱悶的是，DCPS在推進返校計畫的過程中不透明，也沒聽取教師意見，或邀請教職工參與，讓人無法信服」。

華府公校18日開始推進返校計畫，但該計畫的監督人員都是非教師雇員(non-teacher employees)，引發教師工會不滿，該工會因此要求華府市議會通過法案，規定DCPS必須提交清晰、細緻的返校計畫。