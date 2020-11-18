客人沒戴口罩 未保持安全距離 華府酒吧挨罰2000元

位於華府下城、白宮附近的Harry’s酒吧近日因違反市府防疫規定被罰2000元。（DCist）

位於華府 下城、白宮 附近的Harry’s酒吧因違反市府防疫 規定被罰2000元，該酒吧上周末接待數千名川普支持者，但多數人沒戴口罩，酒吧的桌椅擺放也未保持安全距離；市府稱，這並非該酒吧首次違規，告誡商家在疫情反彈之際要嚴格遵守防疫規定。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)16日表示，市府懲處商家的重點不在於商家接待何種顧客，而在於商家的管理及運營是否符合防疫規定，「誰的支持者對我們來說不是重點，但市府希望所有民眾在外都能享有安全環境」，所有商家都須遵守防疫規定，市府對酒吧、餐廳、旅館等一視同仁。

Harry’s酒吧與白宮僅有幾街之隔，上周六大量川普支持者在「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)遊行後聚集到酒吧慶祝，市府調查員通過照片和視頻發現，多數支持者為白人男性，在酒吧室內、外都沒戴口罩；華府酒精飲料管理局(Alcoholic Beverage Regulation Administration)13日晚先開出1000元的罰單，懲處該酒吧違規。

市府現行防疫規定要求民眾若喝酒，必須在固定座位且與他人保持距離，但該酒吧大量顧客拿著酒杯邊走邊喝，室內桌椅擺放也不符合安全距離，另外還有許多沒戴口罩的人聚集在酒吧附近。

市府調查員14日再給該酒吧開出1000元罰單，因多桌人數超過市府規定的六人上限；酒精飲料管理局指，若該酒吧再違規被開第三張罰單，市府可能啟動審查其執照的程序；這已不是Harry’s酒吧首次違規，今年7月和10月也曾因類似違規被市府警告。

華府酒精飲料管理局表示，6月底開始二階復工以來，市府已累計開出逾160張防疫罰單，現行法規要求所有餐廳的客容量不超過50%，桌椅須間隔至少六呎，顧客除非進食，其餘時間都須戴口罩，且必須在座位上飲酒、進食。