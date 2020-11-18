專家：特定群體下月中可望注射新冠疫苗

美國新冠疫苗 的研發近日成果顯著，大華府 有349名志願者參與莫德納(Moderna)生技公司的新冠疫苗試驗，目前多數受試者已完成注射，僅一名受試者確診新冠肺炎 ；大華府疫苗試驗負責人狄莫(David Diemert)表示，現研究顯示該疫苗防護率達94.5%，有望12月中開始給特定群體注射。

全美共3萬名志願者參與莫德納的疫苗試驗，位於華府的喬治華盛頓大學(GWU)是全美90個試驗點之一，共招募到349名志願者，每名受試者共接種兩劑注射，兩劑相隔28天，其中一半的受試者接種疫苗(vaccine)，另一半接種用於對照測試的安慰劑(placebo)，接種完成後，受試者需接受兩年的症狀觀察。

GWU的試驗研究院負責人狄莫表示，試驗開始至今，349名受試者僅一人確診新冠肺炎，由於受試者是隨機接受疫苗或安慰劑，目前未知該確診病患屬於哪一組，但此結果已是重要進展；他並說，隨著大華府地區疫情反彈，近日可能有更多受試者確診，未來幾周、幾個月的研究非常關鍵。

狄莫表示，部分受試者在接種第二劑注射後有較明顯反應，包括注射部位痠痛、頭痛、身體疼痛或有疲勞感、肌肉痠痛等，不過有這些反應的概率低於5%，且一般在24小時內就消退。

有研究人員擔憂，部分受試者會忘記或不願接種第二劑注射，從而影響研究效果，但狄莫表示，大華府的多數受試者都已完成兩劑注射，未完成的部分志願者本周也將返回接種第二針。

狄莫介紹，GWU招募到的受試者有逾一半為少數族裔，近40%人在65歲以上，此外也有一部分志願者是HIV病毒攜帶者，或患其他慢性病；受試者中不含兒童或孕婦。

研究人員將在受試者完成兩劑注射後追蹤觀察他們兩年，分階段關注疫苗的效果和持續時間；狄莫說，目前研究顯示莫德納的新冠疫苗防護率可達94.5%，預計12月中開始可給特定群體注射。