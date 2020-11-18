我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

專家：特定群體下月中可望注射新冠疫苗

記者張筠／華盛頓報導

美國新冠疫苗的研發近日成果顯著，大華府有349名志願者參與莫德納(Moderna)生技公司的新冠疫苗試驗，目前多數受試者已完成注射，僅一名受試者確診新冠肺炎；大華府疫苗試驗負責人狄莫(David Diemert)表示，現研究顯示該疫苗防護率達94.5%，有望12月中開始給特定群體注射。

全美共3萬名志願者參與莫德納的疫苗試驗，位於華府的喬治華盛頓大學(GWU)是全美90個試驗點之一，共招募到349名志願者，每名受試者共接種兩劑注射，兩劑相隔28天，其中一半的受試者接種疫苗(vaccine)，另一半接種用於對照測試的安慰劑(placebo)，接種完成後，受試者需接受兩年的症狀觀察。

GWU的試驗研究院負責人狄莫表示，試驗開始至今，349名受試者僅一人確診新冠肺炎，由於受試者是隨機接受疫苗或安慰劑，目前未知該確診病患屬於哪一組，但此結果已是重要進展；他並說，隨著大華府地區疫情反彈，近日可能有更多受試者確診，未來幾周、幾個月的研究非常關鍵。

狄莫表示，部分受試者在接種第二劑注射後有較明顯反應，包括注射部位痠痛、頭痛、身體疼痛或有疲勞感、肌肉痠痛等，不過有這些反應的概率低於5%，且一般在24小時內就消退。

有研究人員擔憂，部分受試者會忘記或不願接種第二劑注射，從而影響研究效果，但狄莫表示，大華府的多數受試者都已完成兩劑注射，未完成的部分志願者本周也將返回接種第二針。

狄莫介紹，GWU招募到的受試者有逾一半為少數族裔，近40%人在65歲以上，此外也有一部分志願者是HIV病毒攜帶者，或患其他慢性病；受試者中不含兒童或孕婦。

研究人員將在受試者完成兩劑注射後追蹤觀察他們兩年，分階段關注疫苗的效果和持續時間；狄莫說，目前研究顯示莫德納的新冠疫苗防護率可達94.5%，預計12月中開始可給特定群體注射。

編輯推薦

疫苗 華府 新冠肺炎

上一則

因疫困祕魯 美僑遭追討大額撤僑費

下一則

客人沒戴口罩 未保持安全距離 華府酒吧挨罰2000元

延伸閱讀

歐盟積極搶購疫苗 6大藥廠合計供應12億劑

歐盟積極搶購疫苗 6大藥廠合計供應12億劑
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年
莫德納疫苗防護力94.5% 佛奇：沒想到結果這麼好

莫德納疫苗防護力94.5% 佛奇：沒想到結果這麼好
星部長：疫苗續報喜但離分發仍遠 其他防疫措施也很好

星部長：疫苗續報喜但離分發仍遠 其他防疫措施也很好
新冠疫苗再報喜 莫德納防護率94.5%…超越輝瑞

新冠疫苗再報喜 莫德納防護率94.5%…超越輝瑞
大華府確診連13天創新高 餐館、聚會收緊防疫

大華府確診連13天創新高 餐館、聚會收緊防疫

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年