防疫再升級 馬州20日新規上路 縮減餐館酒吧運營時間

馬州本周再度加強防疫，限制商家室內客容量不超過50%。(記者羅曉媛/攝影)

馬州 收緊防疫 不到一周，州長霍根(Larry Hogan)17日又發布行政令加強防疫限制，包括縮減酒吧和餐館運營時間、商家室內服務客容量減半、禁止醫院訪客等，本周五(20日)下午5時起生效，以此應對疫情加劇，並趕在假日季之前盡可能控制病毒傳播。

霍根說，馬州正處戰時，而新冠病毒正在取勝，他懇請(plead)馬州人民團結一致、共度時艱，「你的家人、朋友、鄰居和馬里蘭同胞，都指望你幫助馬州保持堅強」。

根據最新新政令，酒吧、餐館和所有提供食物和酒水的場所，必須在晚上10時前關門，早上6時之後開門，除非是為了外送和外賣；健身房、游泳館、保齡球館等商家，以及宗教場所的室內容量須減半；球館、賽馬場不得有看客；商家有任何疑問可聯繫馬州商務廳：[email protected]。

醫院方面禁止任何訪客，但臨終關懷、生產、未成年人的父母或監護人，以及協助殘障人士者除外；病人承載量已滿或趨滿的醫院，可把病人轉移到提供治療所需設備的醫院；暫時避免非緊急手術(elective procedure)。

療養院(nursing home)的訪客也僅限於安寧療護(compassionate care)，且須提供72時之內新冠檢測 呈陰性的證明；療養院的工作人員每周須做兩次新冠檢測，療養院的住戶則是每周檢測一次。

大華府近期疫情反彈，單日確診本周一還突破4400例；此次也是馬州近一周以來二度在全州範圍收緊防疫，但有些轄區認為州府應更進一步。

馬州人口最多的蒙郡17日呼籲州長再次頒布「居家避疫令」，表示從流行病學角度看，這項命令對防疫有重大裨益。