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同鄉會聯合會「養老公益講座」 教您找到適合服務

馬州訊
華盛頓地區同鄉會聯合會主辦「養老政策信息」講座，美京華人活動中心會長李志翔(圖)和家園成人日間護理中心主任何曉慧主講。(同鄉會聯合會提供)
華盛頓地區同鄉會聯合會主辦「養老政策信息」講座，美京華人活動中心會長李志翔(圖)和家園成人日間護理中心主任何曉慧主講。(同鄉會聯合會提供)

華盛頓地區同鄉會聯合會日前主辦第14期網路公益講座「養老政策信息」，由服務社區多年的家園成人日間護理中心主任何曉慧和美京華人活動中心會長李志翔主講，數百人參與Zoom會議或觀看YouTube直播。

講座介紹了不同階段的養老服務方式，例如社區老人活動中心(Social Activity Center)、成人日間護理中心(Medical Day Care)、家庭護理服務(Home Care)、輔助生活中心(Assisted Living)、養老院(Nursing Home)、臨終關懷(Hospice)；以及馬州政府對參與醫療補助(Medicaid)計畫的要求，包括身分需是美國公民或綠卡5年以上的馬州居民，年齡要求65歲以上，或16歲至65歲的殘疾人員，經濟也有相關要求；此外還有申請老年公寓，政府提供資助的老年公寓需排隊，大概等待四、五年，盈利性質的老年公寓需隨時關注公寓信息，也需排隊，但比政府資助的老年公寓要快。

同鄉會聯合會表示，大華府的父老鄉親若有任何想要了解的議題或想加入講座微信群，可聯繫義工，微信號：maryqu1，SweetKitty-US，看講座回放可到YouTube頻道：www.youtube.com/c/cccaa0

華盛頓地區同鄉會聯合會主辦「養老政策信息」講座，家園成人日間護理中心主任何曉慧(...
華盛頓地區同鄉會聯合會主辦「養老政策信息」講座，家園成人日間護理中心主任何曉慧(圖)和美京華人活動中心會長李志翔主講。(同鄉會聯合會提供)

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