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大華府房產搶手！11月首周成交量較去年翻倍

記者張筠／華盛頓報導
房產網站數據顯示，大華府房產供不應求，10月有65.7%的房產買家需與他人競爭。（記者張筠 / 攝影）
房產網站數據顯示，大華府房產供不應求，10月有65.7%的房產買家需與他人競爭。（記者張筠 / 攝影）

房產網站Redfin公布最新數據顯示，由於貸款利率降低，民眾對居家生活質量的追求提高，近期大華府房產供不應求，10月有三分之二的房產收到多個報價，買家之間的競爭越來越激烈，房價也有持續增長趨勢；Zillow房產網站也指，華府11月第一周售出的房產數量約是去年同期的一倍。

Redfin網站顯示，10月大華府民眾的購房意願上升，65.7%的買家需與他人競爭，這讓大華府成為全國「房產最搶手」地區的第五名，前四位為猶他州的鹽湖城(Salt Lake City)、加州的聖地牙哥(San Diego)、舊金山(San Francisco)和德州的奧斯汀(Austin)。

房產網站Zillow的報告也顯示，11月第一周，大華府地區售出的房產數量比去年同期增長了93.2%，售價中位數也比一年前增加10.3%。

Redfin表示，10月全國平均有56.8%的房產收到多份報價，市場上超過一半的房產面臨多重競爭，已持續六個月；Redfin分析指，房產市場供不應求、買家競爭激烈的主要原因是貸款利率因疫情創新低，進入市場的房產減少，許多民眾因疫情考慮換房或投資房產，以及遠程辦公帶來的搬遷潮等。

買家競爭最激烈的是帶院子、有車庫且空間寬敞的獨棟屋(single-family home)，這類房產的貸款利率降幅更大，且私人空間大，有利防疫；共有公寓(condo)的競爭情況稍好，但全國平均也有41.4%的共有公寓買家需競爭；Redfin表示，由於疫情期間民眾更重視居家空間，公寓類房產的出售速度就沒有獨棟屋快。

根據Redfin數據，全國房產買家競爭最不激烈的地區為拉斯維加斯、邁阿密和芝加哥。

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