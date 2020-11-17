為小熊貓起名 國家動物園邀您來投票

華府國家動物園發起給小熊貓取名字的投票。(國家動物園提供)

華府 國家動物園 的大熊貓美香(Mei Xiang)今年8月底產下第四胎小熊貓，即將「百日」，動物園16日發起給這隻公熊貓幼崽取名的投票 ，提供四個名字給公眾選擇，既突顯小熊貓在特殊時期誕生的可貴，也慶祝各方合作延續熊貓這一珍稀物種。

動物園提供的名字備選包括福仔(Fu Zai)、小奇蹟(Xiao Qi ji)、幸福(Xing Fu)、仔仔(Zai Zai)，每個名字也配有英文解釋其寓意，以及普通話的名字發音；公眾可在11月20日之前到動物園官網投票，每個人每天只能投一票，最終勝出的名字將在11月23日公布，投票網址：https://s.si.edu/2UzJCsU。

這隻小熊貓今年8月21日出生，成長迅速，根據本月初的最新一次檢查，牠體重9.2磅，身高21.3吋；動物園指，小熊貓很愛睡覺，或是和媽媽美香抱在一起。

國家動物園已在今年7月重開，但為控制人流、防範病毒，訪客需提前領取免費門票，不過大熊貓的直播頻道仍在進行，有興趣的民眾可上網觀看：https://nationalzoo.si.edu/webcams/panda-cam。