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疫情再起…費郡公校延返校 維州教師工會籲全網課

記者羅曉媛／維州報導

伴隨大華府各地疫情反彈，維州最大公校系統的費郡公校(FCPS)16日叫停數千學生返校上課的計畫，同一天，維州多個教師工會也敦促州長諾譚(Ralph Northam)讓全州重回網路教學。

費郡公校系統原定17日讓6800名學前班、幼兒園及特殊教育學生返校上課，但FCPS學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)16日致信社區指，由於當地新冠確診數已超過FCPS擴大實體復課的門檻，原定本周二返校上課的學生暫緩，但早先已返校上課的近8000名特殊教育及職業技術學生暫時可繼續實體課。

布拉布蘭德說，這批暫緩返校的學生將至少在家繼續上網課到11月30日，屆時費郡公校再做是否適合返校的評估，不過未來數月的情況「不會很容易」。

同日，代表維州費郡、阿靈頓郡、勞登郡、威廉王子郡、馬納薩斯公園市逾萬教職的教師工會也致信州長諾譚，要求維州應重回第二階段復工，並在疫情趨勢下行之前，讓公校所有學生重回全網課。

維州目前為第三階段復工，允許學生在保持社交距離的前提下恢復實體課；而根據維州第二階段復工規定，只有特殊教育學生、英語學習者或學前班至三年級的學生可返校上課，其他人一律網課。

教師工會在信中說，(數據)繼續清楚證實，北維州的確診數已突破實體復課的安全標準上限，「我們每個人都希望學校能重返正常，但在不安全的時候重開(校園)，正常就越發不能實現」。

諾譚16日並未對此正面作答，但重申他在疫情之初的表態，指維州各公校系統十分多元，實施「一體適用」(one-size-fits-all)的萬全之策是沒道理的。

他說，州府正與維州衛生廳合作，為各學區公校系統提供最新的公共衛生數據，他稱讚教育工作者是影響，並說相信各公校系統能為保障師生安全做出最佳選擇。

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