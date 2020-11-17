大華府確診連13天創新高 餐館、聚會收緊防疫

大華府 新冠確診數16日突破4400例，連續13天創新高，同日維州 也創單日新冠確診新紀錄，達2677例，大華府三地繼續收緊防疫，維州針對餐館和聚會的新限制已在16日凌晨生效，馬州 另一華人聚居的哈維郡(Howard County)16日限制室內聚會不超過10人，戶外聚會不超過25人。

華府、馬州、維州三地的七天日均確診數已達3489例，比三周之前已翻了一倍；16日三地新增確診4490例，其中維州2677例；維州衛生官員指，該數字創新高是因數據系統在上周末升級，才讓更多確診病例算在16日。

因應疫情反撲，維州16日凌晨12時起，限制室內外聚會人數不超過25人，餐館每晚10時之後不得供應酒精飲料，午夜前需關門；將從明年1月開始的2021年立法季，維州眾議會也宣布改由網上進行。

馬州上周在全州範圍將餐館堂食的客容量減到50%，室內聚會不得超過25人，宗教場所仍是不超過250人；但人口較多的蒙郡、喬治王子郡等地，則對防疫限制更進一步，餐館堂食不得超過25%或戶外聚會不超過25人；哈維郡16日也施行類似政策，限制室內聚會不超過10人，戶外聚會不超過25人，但對餐館和宗教場所未做更多限制，官員稱原因是這些場所並非病毒傳染的主要來源。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)16日指，華府暫時不打算收緊復工第二階段的防疫措施，但會密切留意各項疫情指標，讓科學指導各項政策的變更。目前絕大多數確診病例來自小型聚會，新冠感染者不知不覺中傳播了病毒。