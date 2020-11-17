我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

大華府確診連13天創新高 餐館、聚會收緊防疫

記者羅曉媛／馬州報導

華府新冠確診數16日突破4400例，連續13天創新高，同日維州也創單日新冠確診新紀錄，達2677例，大華府三地繼續收緊防疫，維州針對餐館和聚會的新限制已在16日凌晨生效，馬州另一華人聚居的哈維郡(Howard County)16日限制室內聚會不超過10人，戶外聚會不超過25人。

華府、馬州、維州三地的七天日均確診數已達3489例，比三周之前已翻了一倍；16日三地新增確診4490例，其中維州2677例；維州衛生官員指，該數字創新高是因數據系統在上周末升級，才讓更多確診病例算在16日。

因應疫情反撲，維州16日凌晨12時起，限制室內外聚會人數不超過25人，餐館每晚10時之後不得供應酒精飲料，午夜前需關門；將從明年1月開始的2021年立法季，維州眾議會也宣布改由網上進行。

馬州上周在全州範圍將餐館堂食的客容量減到50%，室內聚會不得超過25人，宗教場所仍是不超過250人；但人口較多的蒙郡、喬治王子郡等地，則對防疫限制更進一步，餐館堂食不得超過25%或戶外聚會不超過25人；哈維郡16日也施行類似政策，限制室內聚會不超過10人，戶外聚會不超過25人，但對餐館和宗教場所未做更多限制，官員稱原因是這些場所並非病毒傳染的主要來源。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)16日指，華府暫時不打算收緊復工第二階段的防疫措施，但會密切留意各項疫情指標，讓科學指導各項政策的變更。目前絕大多數確診病例來自小型聚會，新冠感染者不知不覺中傳播了病毒。

編輯推薦

維州 華府 馬州

上一則

疫情再起…費郡公校延返校 維州教師工會籲全網課

延伸閱讀

Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價
維州疫情加劇 15日起聚會限25人

維州疫情加劇 15日起聚會限25人
維州收緊防疫 11/15起室內外聚會不得超25人

維州收緊防疫 11/15起室內外聚會不得超25人
日增確診迭創新高 馬州收緊防疫

日增確診迭創新高 馬州收緊防疫
馬州收緊防疫 室內就餐不超過50% 11日下午5時起生效

馬州收緊防疫 室內就餐不超過50% 11日下午5時起生效
前維州州長麥考利夫無意入閣 或再選州長

前維州州長麥考利夫無意入閣 或再選州長

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店