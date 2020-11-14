美京中心38周年慶典 線上傳遞美好時刻

美京華人活動中心線上舉行38周年慶典。(CCACC提供)

美京華人 活動中心(CCACC)第38周年慶典日前通過Zoom和YouTube在線上舉行，今年活動延續傳統也推陳出新，匯報年度會務報告、表揚中心義工、感謝捐款者、表演節目，並邀聯邦、馬州 、蒙郡政府官員和民意代表致詞和抽獎，通過網絡傳遞美好時刻。

CCACC會長李志翔表示，雖然疫情 帶來變化和挑戰，中心卻處在38年來的最佳狀況，中心在疫情期間發揮了潛力，為社區提供了更多服務，並以此為改進契機，計畫提供更廣泛的服務項目。

CCACC董事長鄧中柱亦指，疫情期間提供的各項服務受到會員、耆老、社區華人同胞和政府的肯定，目前也在籌畫長期和短期的項目，期待疫情過後，為社區提供更優質的活動。

疫情期間，CCACC捐贈2萬多個口罩及防護用品，設置新冠醫療熱線和紓困熱線，並給耆老每日送餐和電話查訪，還舉辦多場網上座談，協助人口普查，以及泛亞義務門診周間每日開放，解決社區醫療問題等。

聯邦運輸部部長趙小蘭、馬州聯邦參議員范赫倫(Chris Van Hollen)、馬州州長夫人金有美(Yumi Hogan)等嘉賓透過短視頻送上祝賀；趙小蘭讚揚CCACC是服務亞裔社區和政府之間的重要紐帶。

活動也表揚中心義工、感謝捐款人士，以及播放來自美姿舞韻班、歡樂中文學校舞蹈班和中心攝影社的表演片段，周年慶回放：https://youtu.be/A7epEdv22rk。