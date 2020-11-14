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費郡公校續推實體復課 教師不滿

記者張筠／維州報導
費郡公校計畫17日允許部分學生返校，但遭教師反對和質疑。(Getty Images)
費郡公校計畫17日允許部分學生返校，但遭教師反對和質疑。(Getty Images)

大華府各地新冠病例增長加速，維州最大規模的費郡公校(FCPS)持續推動「家校同步學習」(concurrent learning)計畫，17日起將首先允許6800名學前班和幼稚園學生返校上課，但此計畫再度引發教師不滿，費郡教師聯盟(FCFT)成員表示，公校看似在徵集教師返校意願，但提供給教師的選項讓人別無選擇，該聯盟也批評費郡政府為推進計畫而更改返校標準，質疑返校安全性，郡府回應新標準與聯邦疾病防治中心(CDC)一致，師生可安全返校。

費郡公校計畫17日先允許學前班、幼稚園和有特殊需求的學生返校，12月8日開始讓一、二年級共1萬3500名學生返校，其餘年級明年1月可陸續參加實體課。

費郡教師聯盟一直就實體復課計畫與FCPS有分歧，教師代表艾倫(Ellen)表示，近日各地疫情惡化，不明白FCPS為何急於讓師生返校，另一名費郡特殊教育教師姍芙(Sherry Sanford)也稱，郡府和州府網站每日更新疫情數據，FCPS若關注每日病例變化，就不應該繼續推進實體復課計畫。

艾倫說，「身為家長，我有權力選擇是否讓孩子返校，但作為一名教師，卻別無選擇」，她說公校給不願返校的教師提供停薪休假、辭職等選項，等於變相強迫返校。艾倫除了擔心自己染疫、健康和生命受威脅，更怕會將病毒傳染給他人，加劇疫情擴散。

FCFT近日的調查也顯示，費郡逾90%教師認為「家校同步學習」的方式會導致部分學生落後，無法保證整體教學質量；此外還有教師認為公校光有計畫，卻沒提供教師足夠的技術、設備等支持，新的教學方式恐怕會面臨更多挑戰。

FCFT也批評費郡為推進返校計畫而更改標準，原來是陽性檢測率低於5%才可讓學生返校，但近日郡府將該指標更新成低於10%即可返校，令人懷疑返校是否安全；目前費郡的陽性檢測率為6.4%。

對此費郡回應，此標準與CDC防疫指南一致，且只要學生分批返校，遵守防疫原則，陽性檢測率未來將回落。

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