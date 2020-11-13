專家：疫苗緩不濟急 防疫仍靠個人行為

大華府 三地的新冠確診數近日激增，又逢假日季鄰近，家庭聚會、室內聚餐等節慶活動增多，給大華府今冬的疫情趨勢蒙上陰影；儘管製藥商研製出成效九成的新冠疫苗 ，但大華府衛生官員提醒，疫苗獲批可能要到年底，初期也將優先用於一線工作人員或易感人群，而且疫苗無法保證所有人立即對新冠免疫，目前防疫 仍要依靠個人行為。

維州衛生官奧利弗(Norman Oliver)預計首批疫苗有望在年底獲批、投入使用，但生產數百萬支疫苗可能需要數月時間；在此之前，病毒傳播的狀況很大程度上取決於個人行為。

范德堡(Vanderbilt)醫療中心傳染病專家夏夫納(William Schaffner)指出，人們對新冠病毒的厭煩情緒(coronavirus annoyance)，可能在家庭團聚的感恩節期間導致更多確診；「不僅有新冠防疫疲勞，現在還有對新冠病毒的厭煩。」他說，近期大華府各地疫情反撲，部分原因也是人們厭煩了病毒和衛生防疫措施，不願遵守防疫指導。

公共衛生專家擔心人們在假日期間疏於防範，導致新冠病毒肆意傳播，確診數恐突破美國衛生系統能控制的局面；夏夫納說，許多人希望病毒消失，但實際情況是病毒只會高效傳播，呼籲公眾戴好口罩、與人保持距離。

馬州州長霍根也說，「新冠病毒不會管你是否厭倦了它，不會管你有沒有假日出行計畫，也不會管你把選票投了誰，更不會因為你急切的想回歸正常生活，就讓你如願。」