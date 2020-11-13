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1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

節日出遊留意新冠重災州 官員籲「居家感恩」

記者張筠／華盛頓報導
美國汽車協會預計，今年受疫情影響感恩節出行民眾將減10%，但部分大城市仍可能有交通堵塞問題。（記者張筠／攝影）
美國汽車協會預計，今年受疫情影響感恩節出行民眾將減10%，但部分大城市仍可能有交通堵塞問題。（記者張筠／攝影）

美國汽車協會(AAA)12日表示，今年受新冠疫情影響，全國感恩節假期出行的民眾預計至少減少10%，是自2008年以來的最大降幅，不過部分大城市仍可能在假期前後交通堵塞；節日季臨近的同時，大華府多地疫情加重，各地政府官員也呼籲民眾居家過節，避免出行，對自己和他人的健康負責。

美國汽車協會預計，今年感恩節假期出行的民眾預計至少減少10%，其中乘坐公車、火車和郵輪者將至少減少76%，相當於35萬3000人，不過主要大城市在假日期間仍可能交通堵塞，車流量會比疫情期間多30%，預計感恩節前一天的25日(周三)下午，交通最壅堵。

此外，疫情期間油價降低，也可能促使一些人在感恩節期間出遊；美國汽車協會指，今年10月全國的平均油價是過去15年的同期最低，可能有不少人趁此機會駕車出行，提醒民眾注意車內消毒、清潔，若跨州旅行也須注意遵守各州防疫指南，包括接受檢測和自行隔離的規定。

該協會也提醒計畫搭乘飛機的旅客，多數航班不提供食品飲料服務，乘客也需自覺清潔座椅，保持衛生，對自己、其他乘客，以及乘務人員和醫療工作者的健康負責。

由於疫情加劇，大華府官員近日多呼籲民眾避免非必要出行、不要懈怠防疫；根據華府的最新防疫政策，華府居民若從42個「疫情重災州」返回，必須限制日常活動並留意症狀14天，或在返回後72小時內接受新冠病毒檢測呈陰性，市長包瑟(Muriel Bowser)也呼籲民眾在家慶祝感恩節，避免加劇疫情擴散；相鄰的馬州也從11日起收緊防疫，室內聚會人數不得超25人，也不提倡非必要的外州旅行；維州也提醒，聚會要在安全防疫的基礎上進行。

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