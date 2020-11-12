華府市長籲撤木板 仍有商家憂選後破壞

包瑟表示，選舉大局已基本明朗，全市應回歸正常，呼籲店面撤下木板，但部分業主仍擔憂安全隱患。（記者張筠 / 攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)10日表示，選舉大局已基本明朗，全市應回歸正常，呼籲商業區的店面撤下防護木板，不過仍有商家擔心川普 支持者日後會有極端破壞行為，對此包瑟表示，華府警察會全力維穩，保護民眾安全。

包瑟指出，市府從未建議商家應裝釘木板作為安全措施，即便並不確定是否有個別人或團體會在市內製造混亂，但市府採取了必要措施以保證安全；她說，雖然業主們的出發點是為保全店面和財產安全，但裝木板也給全市營造一種壓力和緊張，影響市容和經濟；她希望商家撤下木板，在選舉大局成形後回歸正常生活，遵守防疫規定，發展生意。

金三角商業發展區的執行主任阿格理迪斯(Leona Agouridis)說，有些商家已經撤下木板，由於木板都是找第三方合同工安裝，撤下也需要一些時間；包瑟稱，市府將派公共事務專員到市區巡邏收集大型木板，協助商家拆卸、回收。

早先「黑人的命也是命 」抗議遊行時，華府下城和喬治城(Georgetown)等商業區的不少店面都被砸搶，損失慘重，為避免在選舉後的混亂中受損，或成為極端抗議事件的受害者，華府各地商家在大選前一周就開始裝釘木板，加裝警報系統，購買保險等。

上周末全美各大媒體預測白登勝選的消息一出，屬於「深藍」的華府舉城慶祝，包瑟也呼籲商家回歸正常生意，無需過度保護，但仍有商家表示，擔心川普支持者會到華府造勢，甚至有極端行為，不敢掉以輕心。

包瑟說，民眾提高警惕是好事，但華府警方會確保民眾安全，消除隱患，維持社會穩定，讓商家不要擔心。