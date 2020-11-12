我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

勞登郡公校 下月起允7000學生每周2天實體課

記者張筠／維州報導

維州勞登郡公校(LCPS)計畫12月開始，允許部分小學生每周兩天返校上實體課，中學生的返校計畫將從明年開始，各年級家長將於近日收到第二學期返校意願調查問卷。

勞登郡公校教委(School Board)10日晚通過實體復課計畫，允許三到五年級的部分學生從12月1日開始實行網課與實體課的混合教學，預計屆時約有7000名學生每周兩天在學校上實體課，另兩天採全網課形式，而每周一則為個人準備和複習、趕進度的時間。

勞登郡公校表示，這7000多名小學生在今年夏天的調查中表示願意參與混合教學，其餘不願返校的學生將繼續上網課；初、高中學生從明年1月21日開始，可陸續返校上課，各年級家長近日也將收到第二學期的返校意願調查，可選擇接受混合教學或維持全網課形式，回覆截止日為11月20日。

勞登郡公校表示，若眾多家庭選擇返校，公校將調整實體課執行方法，包括將每周兩天實體課的安排減少為每周一天，讓學生輪流到校，或調整學生課桌椅的擺放，在遵守防疫規定的前提下最大化校內容量。

勞登郡公校也在試行「家校同步學習」(concurrent learning)，添置攝像頭和麥克風，為日後的混合教學做準備。

馬州蒙郡公校(MCPS)公校教委近日也計畫從1月開始，允許部分學生返校上課，並從11日開始向家長發放意願調查，讓學生和家長在12月3日前決定下學期的授課形式，本學期仍維持全網課。

蒙郡公校表示，明年的返校復課計畫仍將根據疫情發展決定，若蒙郡的陽性確診率超過5%，公校將不能恢復實體課；目前馬州各地疫情加劇，全州的平均陽性確診率已超過5%，蒙郡也在10日收緊防疫措施。

編輯推薦

公校 疫情 馬州

上一則

美蘭扶輪藝術節 籌款為耆老送餐

下一則

麻州方艙醫院 今春利用率低

延伸閱讀

高中招生說明會 16日起線上舉行

高中招生說明會 16日起線上舉行
全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線

全州日增病例逼近4000 紐約市連11天超警戒線
布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開

布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開
馬州新冠接觸者追蹤App上線 蒙郡限制餐廳客容量25%

馬州新冠接觸者追蹤App上線 蒙郡限制餐廳客容量25%
疫情升溫 芝公校暫停9日返校上課

疫情升溫 芝公校暫停9日返校上課
師生染疫不關校 普維登斯教師工會告公校

師生染疫不關校 普維登斯教師工會告公校

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席