勞登郡公校 下月起允7000學生每周2天實體課

維州勞登郡公校 (LCPS)計畫12月開始，允許部分小學生每周兩天返校上實體課，中學生的返校計畫將從明年開始，各年級家長將於近日收到第二學期返校意願調查問卷。

勞登郡公校教委(School Board)10日晚通過實體復課計畫，允許三到五年級的部分學生從12月1日開始實行網課與實體課的混合教學，預計屆時約有7000名學生每周兩天在學校上實體課，另兩天採全網課形式，而每周一則為個人準備和複習、趕進度的時間。

勞登郡公校表示，這7000多名小學生在今年夏天的調查中表示願意參與混合教學，其餘不願返校的學生將繼續上網課；初、高中學生從明年1月21日開始，可陸續返校上課，各年級家長近日也將收到第二學期的返校意願調查，可選擇接受混合教學或維持全網課形式，回覆截止日為11月20日。

勞登郡公校表示，若眾多家庭選擇返校，公校將調整實體課執行方法，包括將每周兩天實體課的安排減少為每周一天，讓學生輪流到校，或調整學生課桌椅的擺放，在遵守防疫規定的前提下最大化校內容量。

勞登郡公校也在試行「家校同步學習」(concurrent learning)，添置攝像頭和麥克風，為日後的混合教學做準備。

馬州 蒙郡公校(MCPS)公校教委近日也計畫從1月開始，允許部分學生返校上課，並從11日開始向家長發放意願調查，讓學生和家長在12月3日前決定下學期的授課形式，本學期仍維持全網課。

蒙郡公校表示，明年的返校復課計畫仍將根據疫情 發展決定，若蒙郡的陽性確診率超過5%，公校將不能恢復實體課；目前馬州各地疫情加劇，全州的平均陽性確診率已超過5%，蒙郡也在10日收緊防疫措施。