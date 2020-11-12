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日增確診迭創新高 馬州收緊防疫

記者羅曉媛／馬州報導
大華府七天日均新增確診突破3000例，餐館在門外貼告示，提醒食客注意防疫。(記者羅曉媛／攝影)
大華府七天日均新增確診突破3000例，餐館在門外貼告示，提醒食客注意防疫。(記者羅曉媛／攝影)

全美疫情反彈之際，大華府11日新增3514宗新冠確診病例，七天日均新增確診同日也突破3000例，連續八天創新高，其中又以馬州日增確診數最多，州長霍根(Larry Hogan)宣布從11日下午5時起收緊防疫限制，馬州餐館室內就餐人數不得超過客容量的50%，室內聚會人數不得超過25人，並減少非必要的外州旅行。

馬州11日新增新冠確診1714宗，為5月以來最高，華府單日新增206例，也是5月以來最高值，維州雖未創新高，但七天日均新增確診也達到1524例的高位；大華府地區的接觸者追蹤數據顯示，絕大多數新增感染與婚禮、活動等小型社交聚會以及室內就餐有關。

根據霍根的防疫新規，11日下午5時起，馬州餐館室內就餐從客容量的75%減少到50%，室內聚會不得超過25人，但宗教場所仍可按照不超過250人的規定運作；霍根也要求州政府員工繼續遠程辦公，需要面對面服務公眾的機動車輛管理局(MVA)除外。

霍根說，太多居民和商家因疫情疲勞放鬆警惕，還有太多馬里蘭人到外州旅行、舉辦大型聚會、擠在人滿為患的酒吧裡、參加居家派對、不戴口罩，各項衛生指標「已邁入危險區」。

這是3月疫情爆發以來，霍根第一次收緊防疫政策，州府也允許各郡市的地方政府根據當地情況調整防疫措施；該州人口最多、復工節奏相對更謹慎的蒙郡，本周也加強防疫限制，例如將餐館客容量從50%減少到25%。

維州州長諾譚(Ralph Northam)10日表示，還未到收緊防疫措施或推出新限制的時機，提醒民眾如果要參加感恩節聚會，一定要確保聚會安全進行；華府衛生官員也說仍在密切留意疫情趨勢。

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