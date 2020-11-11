我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

赴重災州賀白登勝選惹議 市長包瑟：必要行程 提升華府利益

記者張筠／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)上周六赴德拉瓦州祝賀民主黨總統候選人白登勝選惹議，因該州是華府定義的疫情重災州，華府居民從當地返回後，需限制日常活動並自己留意症狀(self-monitor)14天；包瑟10日回應說，自己定期做新冠檢測，而且該行程是為提升華府利益，屬「必要行程」(essential travel)。

全美各地疫情反彈，華府最新的「疫情重災州」名單有42個，其中也包括德拉瓦州；根據市府最新防疫政策，華府居民若從疫情重災州返回，須限制日常活動並留意症狀14天，或返回後的72小時之內做新冠檢測並呈陰性，在此之前必須限制日常活動，但從事必要活動可豁免。

包瑟7日晚出席白登與賀錦麗在德拉瓦州的勝選演講，但行程遭人質疑；包瑟10日對此辯稱，自己做很多事都是為了華府的利益，其中有些是正式活動，有些是非正式，但都屬於「必要」。

她說，自己定期做檢測，並根據可能接觸病毒的情況做檢測，此次赴德拉瓦參加勝選活動也與往常不同，當天來回，「沒有慶祝派對，也沒有招待會，只是恭喜見到的人」。

包瑟表示，華府政府需就近期活動與白登團隊合作，「新總統是我們的鄰居，我將是他在華府的市長，與新團隊建立聯繫對我們都很重要」。

編輯推薦

華府 檢測 疫情

上一則

前維州州長麥考利夫無意入閣 或再選州長

下一則

郎朗獎學金送電子琴 新澤西紐瓦克10學生收到了

延伸閱讀

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
陳水扁：白登年齡創紀錄 鼓舞全世界很多資深公民

陳水扁：白登年齡創紀錄 鼓舞全世界很多資深公民
觀禮就職難… 酒店、機票漲 染疫風險仍在

觀禮就職難… 酒店、機票漲 染疫風險仍在
「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣
賀錦麗改寫歷史 激勵全國女孩

賀錦麗改寫歷史 激勵全國女孩
白登勝選 華人：正派打敗偏執 盼另一種「美國優先」

白登勝選 華人：正派打敗偏執 盼另一種「美國優先」

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點