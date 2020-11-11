赴重災州賀白登勝選惹議 市長包瑟：必要行程 提升華府利益

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)上周六赴德拉瓦州祝賀民主黨總統候選人白登勝選惹議，因該州是華府定義的疫情 重災州，華府居民從當地返回後，需限制日常活動並自己留意症狀(self-monitor)14天；包瑟10日回應說，自己定期做新冠檢測 ，而且該行程是為提升華府利益，屬「必要行程」(essential travel)。

全美各地疫情反彈，華府最新的「疫情重災州」名單有42個，其中也包括德拉瓦州；根據市府最新防疫政策，華府居民若從疫情重災州返回，須限制日常活動並留意症狀14天，或返回後的72小時之內做新冠檢測並呈陰性，在此之前必須限制日常活動，但從事必要活動可豁免。

包瑟7日晚出席白登與賀錦麗在德拉瓦州的勝選演講，但行程遭人質疑；包瑟10日對此辯稱，自己做很多事都是為了華府的利益，其中有些是正式活動，有些是非正式，但都屬於「必要」。

她說，自己定期做檢測，並根據可能接觸病毒的情況做檢測，此次赴德拉瓦參加勝選活動也與往常不同，當天來回，「沒有慶祝派對，也沒有招待會，只是恭喜見到的人」。

包瑟表示，華府政府需就近期活動與白登團隊合作，「新總統是我們的鄰居，我將是他在華府的市長，與新團隊建立聯繫對我們都很重要」。