前維州州長麥考利夫無意入閣 或再選州長

前維州州長麥考利夫(左二)10月底在里奇蒙助選。（美聯社）

自媒體預估民主黨 總統候選人白登 勝選以來，有關其組建內閣團隊的傳言頗多，曾為白登助選的前維州 州長麥考利夫(Terry McAuliffe，民主黨)，原被視作商務部長的潛在人選，但麥考利夫上周末透露無意加入白登內閣，該回應令更多人猜測，他將再度競選維州州長。

麥考利夫在2014年至2018年擔任維州第72屆州長，以創造就業為主要政績；政治新聞網站「Politico」上周六報導稱，麥考利夫可能是白登政府的商務部長有力人選；但維州眾議會多數黨領袖夏琳•賀林(Charniele Herring)說，麥考利夫上周末向她表示，自己無意在白登政府擔任職位。

麥考利夫的發言人魯賓斯坦(Jake Rubenstein)稍晚也證實此事，但對麥考利夫是否有意再度競選維州州長並未表態，只說麥考利夫「目前專注應對維州抗擊新冠疫情之際的各項挑戰」。

維州現任州長諾譚(Ralph Northam)是麥考利夫時期的副州長，由於維州法律禁止州長連任，諾譚此次不得競選；自美國內戰以來，維州只有一位州長做過兩屆，即1966年至1970年以民主黨當選州長的高文(Mills Godwin)，他在1974年至1978年又以共和黨當選。

63歲的麥考利夫在2018年1月卸任時，曾有意角逐白宮，但面對異常擁擠的民主黨初選，他在2019年4月選擇退出，之後外界就盛傳他計畫二度競選維州州長。

麥考利夫已給他成立的「Common Good VA」政治行動委員會(PAC)增添人手，今年也籌款超過200萬元，比已經宣布競選維州州長的兩黨參選人都多。