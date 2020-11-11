白宮將易主 華府還在等川普政府「還錢」

華府 準備迎接白登新政府入主白宮之際，也還在等待川普 政府「還錢」 — 償還川普任內舉辦就職儀式、「向美國致敬」(Salute to America)國慶演講等活動造成的數千萬元開銷，華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)9日表示，這些錢不該由華府的納稅人買單。

總統在華府舉辦活動通常需要聯邦政府 與華府政府合作，以確保安全，其中產生的安保或其他花費，聯邦政府也需要償還給華府市政府；但門德爾松指出，自川普總統2017年就職以來，尚未償還約4300萬元的開銷，包括就職儀式的費用、2018年政府關門期間的清潔費用、2019年「向美國致敬」國慶演講的相關費用等。

華府聯邦眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)也說，這是聯邦政府欠華府的債務，華府已提交相關開銷的證明，需要儘快拿回錢，「聯邦政府(受理)進程緩慢，但現在(不償還)的情況比緩慢更糟」。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，這些費用主要是安保開支，川普政府應在交接之前做正確的事，「我們的工作是與每一位總統合作共事，不管他是誰。」包瑟說，總統是華府的鄰居，「他們在華府的時候，我就是他們的市長，但川普政府還沒為自己的安全開支承擔應有的份額」。

華府向川普政府的「追償」之路已持續數年，去年國會眾院監督與改革委員會也曾致信川普，要求他們支付華府在同年國慶日「向美國致敬」演講時的開銷，以及2017年就職典禮的730萬元，但白宮未作後續回應。