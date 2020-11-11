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馬州新冠接觸者追蹤App上線 蒙郡限制餐廳客容量25%

記者張筠／馬州報導
馬州近日疫情加劇，蒙郡10日收緊防疫限制，餐廳客容量不得超過25%。（記者張筠／攝影）
馬州近日疫情加劇，蒙郡10日收緊防疫限制，餐廳客容量不得超過25%。（記者張筠／攝影）

馬州新冠疫情近日反彈，州政府10日推出新冠病毒接觸者追蹤App「MD COVID Alert」，通過藍牙技術向可能接觸過新冠確診病例的民眾發送手機提醒，以控制傳播、加強防疫；馬州人口最多的蒙郡10日下午5時起也實施防疫新規，限制餐廳客容量25%，且須保留顧客信息一個月，以便追蹤接觸者。

州府表示，新推出的「MD COVID Alert」App能提高接觸者追蹤效率，曾與確診病例接觸的民眾會收到手機提醒，醫療官員建議這些民眾接受檢測並自行隔離觀察；該應用程序也會告知民眾可能接觸病例的日期，以便做為參考，提醒身邊親友做好防疫。

州府呼籲民眾下載並開啟消息提示，配合接觸者追蹤工作；相鄰的維州和華府早先已推出類似App，效果不錯；大華府官員表示，此類App不會收集或曝光民眾的個人隱私，可放心使用；App下載及服務均免費，民眾也可隨時關閉提醒或卸載App，詳情：https://bit.ly/3nbXXrH。

馬州近日病例加速增長，平均日增1000多宗確診，早先復工進展較謹慎的蒙郡也有反彈跡象，超過兩周確診數增加；該郡郡議會10日表決通過郡長艾瑞克(Marc Elrich)提出的防疫新規，從10日下午5時起生效，商家、健身房、宗教場所人數不得超過客容量的25%，社交聚會不得超25人，餐廳須記錄並保留顧客姓名、聯絡方式和光顧時間等信息，配合後續接觸者追蹤工作，晚10時後餐廳堂食區域也不得再供應酒類飲品。

面對疫情增勢，馬州各地官員本周也致信州長霍根(Larry Hogan)，要求州府與地方加深防疫合作、提高抗疫效率；蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩市等地官員指出，霍根上一次與地方商討防疫策略已是五個月前，目前各地都是自行調整防疫策略，久未收到來自州府的復工及防疫指導。

州長辦公室發言人瑞斯(Mike Ricci)對此表示，州府的資深防疫響應小組可定期與地方討論防疫，同時也24小時待命，隨時準備回應地方官員的任何需求。

馬州10日推出新冠接觸者追蹤App，加強防疫工作。（取自州府官網）
馬州10日推出新冠接觸者追蹤App，加強防疫工作。（取自州府官網）

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