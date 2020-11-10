我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

「面對面心連心 - 海內外大聯誼」北一女校友會視訊座談

記者王稚融／馬州報導
虛擬變臉秀。(大華府北一女校友會提供)
虛擬變臉秀。(大華府北一女校友會提供)

華府地區北一女校友會，日前舉辦「面對面心連心、海內外大聯誼」的視訊座談，會長黃秀媚指，希望藉此讓海內外校友「面對面」交談，以後「心連心」為北一女成就更多大事。

參與座談會的包括母校校長陳智源表示，今年12月12日是北一女校慶，歡迎海內外校友一起共襄盛舉；台北校友會會長陳怡芬說明校友會重聚及年會活動，國際組組長吳素秋簡介全球各地校友會，美國北一女校友基金會(ABAF)董事會主席鄭念樺及執行長黃崇飛，報告基金會推動的各種社區公益活動，並設YouTube頻道「ABAF美國北一女校友基金會」，歡迎各界訂閱。

校友白越珠分享了她創立兩家公司的歷程，她近年又成立「Select Taiwan」組織，協助台灣藥廠在美國發展及銷售；校友企業家張潔心50歲才開始創業，短短幾年公司發展超過160名員工，她自幼成長過程坎坷，但抱持希望，堅信路是靠自己走出來，她去年出版新書「The Alchemy of Hope」(希望的煉金術)，分享如何將生活的艱辛，轉化成人生的磨練，化悲傷為力量。

尾聲還舉行抽獎和虛擬化妝舞會，大家玩得興致高昂、意猶未盡，校友們聊到深夜才依依不捨下線。

虛擬化妝舞會。(大華府北一女校友會提供)
虛擬化妝舞會。(大華府北一女校友會提供)

編輯推薦

美國 台灣 華府

上一則

麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離

下一則

新州計票人員確診 隔離後繼續計票

延伸閱讀

南加政大校友會 萬聖節線上開趴

南加政大校友會 萬聖節線上開趴
萬聖節 政大南加校友會和台灣知名主播線上歡聚

萬聖節 政大南加校友會和台灣知名主播線上歡聚
「你所不知道的漢庭頓」 10月29日辦線上講座

「你所不知道的漢庭頓」 10月29日辦線上講座
三大校友會合辦免費漢庭頓圖書館系列線上講座

三大校友會合辦免費漢庭頓圖書館系列線上講座
中天換照風波 北加州世新校友會反對關台

中天換照風波 北加州世新校友會反對關台

美洲雄中／雄女校友會 捐鑽石吧高中6000元

美洲雄中／雄女校友會 捐鑽石吧高中6000元

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派