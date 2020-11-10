「面對面心連心 - 海內外大聯誼」北一女校友會視訊座談

虛擬變臉秀。(大華府北一女校友會提供)

大華府 地區北一女校友會，日前舉辦「面對面心連心、海內外大聯誼」的視訊座談，會長黃秀媚指，希望藉此讓海內外校友「面對面」交談，以後「心連心」為北一女成就更多大事。

參與座談會的包括母校校長陳智源表示，今年12月12日是北一女校慶，歡迎海內外校友一起共襄盛舉；台北校友會會長陳怡芬說明校友會重聚及年會活動，國際組組長吳素秋簡介全球各地校友會，美國 北一女校友基金會(ABAF)董事會主席鄭念樺及執行長黃崇飛，報告基金會推動的各種社區公益活動，並設YouTube頻道「ABAF美國北一女校友基金會」，歡迎各界訂閱。

校友白越珠分享了她創立兩家公司的歷程，她近年又成立「Select Taiwan」組織，協助台灣 藥廠在美國發展及銷售；校友企業家張潔心50歲才開始創業，短短幾年公司發展超過160名員工，她自幼成長過程坎坷，但抱持希望，堅信路是靠自己走出來，她去年出版新書「The Alchemy of Hope」(希望的煉金術)，分享如何將生活的艱辛，轉化成人生的磨練，化悲傷為力量。

尾聲還舉行抽獎和虛擬化妝舞會，大家玩得興致高昂、意猶未盡，校友們聊到深夜才依依不捨下線。