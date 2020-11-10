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觀禮就職難… 酒店、機票漲 染疫風險仍在

記者羅曉媛／華盛頓報導
總統就職典禮吸引全美各地民眾來現場觀禮，四年前就職典禮前夕，國會搭建就職典禮舞台。(記者羅曉媛╱攝影)
總統就職典禮吸引全美各地民眾來現場觀禮，四年前就職典禮前夕，國會搭建就職典禮舞台。(記者羅曉媛╱攝影)

民主黨總統候選人白登剛在上周六預估拿下270張選舉人票、成為當選總統(president-elect)，全美各地就有許多人搜索並預定赴華府的機票和住宿，不過受疫情影響，航空公司和酒店業者大幅削減服務，此時查到的機票和酒店費用也大漲，華府下城尚有空房的三星酒店也漲到700元一晚，還不可退款。

明年1月20日的總統就職日正好在馬丁路德金恩日的後兩天，許多人希望藉此長周末假期來華府見證歷史，尤其當選副總統賀錦麗(Kamala Harris)，將是美國歷史上首位亞非裔女副總統，對女性、女孩的意義重大。

此外，賀錦麗的母校、有「非裔哈佛」之稱的霍華德大學(Howard University)也位於華府，就職典禮預計也將吸引成千上萬的霍大校友參與。

不過此次觀禮可能比往年更繁瑣，來往華府的航班受疫情影響，今年3月起驟減，迫使航空公司也進一步縮減航班，儘管近期航班略有回升，但遠低於正常水平，意味著平價的座位將更少。

華府酒店業也是此次疫情的重災區，大舉裁員，許多酒店已不提供客房送餐(in-room dining)等服務，明年就職日期間的酒店價格更是大漲，因為業者也寄望藉此高價稍稍填補疫情期間的虧損。

旅行業網站「Points Guy」的資深編輯威爾森(Benet Wilson)指出，買便宜機票飛巴爾的摩-華盛頓國際機場(BWI)可能不實際，訪客需做「戰略規劃」。

「航空公司和酒店業者不傻，他們知道此次就職典禮的意義。」威爾森表示，價格將相應上漲，業者將盡可能賺錢。

旅行及航線專家布蘭卡特里(Joe Brancatelli)說，每當發現某段路程在某時間段有需求，航空公司的電腦模型就會自動調漲費用，「我想，人們應該會被就職日期間飛往華府的高價嚇到」。

家住佛蒙特州的佩洛多(Joe Perrotto)用自己的航空公司里程數，換來兩張飛華府的達美機票，並在Park Hyatt酒店定了一間套房住兩晚，每晚1500元；佩洛多說，他是在每天預估白登成為當選總統那天定的酒店，次日再看，價格又漲了500元；Park Hyatt酒店套房平日價格每晚300多元。

除了路費和住宿費，有意來華府觀禮的人們還面臨另一難題，即擔心感染新冠病毒；佩洛多說，這次就職日的花費相當於他去年三次旅行的支出，但堅持在華府市中心住宿，就是為了避免住得遠需要坐地鐵或叫車，「能徒步走到就職典禮現場，是最重要的」。

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