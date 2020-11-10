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大華府疫情反彈 馬州考慮收緊限制

記者羅曉媛／華盛頓報導

新冠疫情在全美反彈之際，大華府新冠確診也連續六天保持高位，9日更達到2700多例，馬州亦連續三日創確診數新高，超越維州成為大華府三地傳染率最高地區，地方政府正考慮收緊政策控制疫情，但衛生專家表示，這一趨勢在假日季之前已難扭轉。

馬州州長霍根(Larry Hogan)9日表示，馬州正處於疫情的「關鍵轉折點」，全州確診率已超過5%，為6月24日以來首次，因感染新冠而住院的人數也創下6月17日以來的新高。

霍根說，馬州已準備好應對此次疫情反撲，但提醒本地居民，必須繼續遵守衛生防疫措施，以減緩病毒傳播；「戴口罩、勤洗手、保持距離。」他說，儘管馬州為今秋的疫情反彈已準備了8個月，但民眾仍然不能放鬆謹惕。

大華府地區新增確診率繼續處於全美平均水平的一半，全美七日平均新增確診在9日為每十萬人有33例確診，該數字在華府為14例，維州17例，麻州20例；而在全美新增確診率最高的北達科塔州，每十萬人有176例新增確診，相當於大華府地區的12倍。

華府新增確診的情況還高過相鄰的馬、維州。近期華府的每日平均確診約93例，比10月初多了36例，不過尚處於疫情爆發早期水平的一半。

維吉尼亞大學(UVA)衛生系統的副主席沃斯(John D. Voss)，認為近期大華府疫情反彈是人們對防疫措施感到「疲勞」所致，隨著天氣變冷，更多人返回室內開展社交活動，還有人開始感恩節和聖誕節的外出旅行，確診數很可能繼續增加。

製藥商輝瑞(Pfizer)研發出有九成功效的新冠疫苗，UVA醫學院傳染病教授佩特里(William A. Petri)稱，這固然是好消息，但預計首批疫苗只開放給一線工作者或易感人群，大眾廣泛接種可能要到2021年春末或夏天。

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