疫情加劇…馬州修訂旅行指南 從疫情嚴重區返回前需檢測

馬州疫情惡化，州府修訂旅行指南，要求民眾避免到疫情嚴重地區旅行。(記者張筠 / 攝影)

馬州 近日新冠疫情 加劇，11月初單周確診增逾7000例，已近5月中的高峰期，州府近日修訂旅行指南，要求民眾避免到陽性檢測 率超過10%的州和地區旅行，若有必要到疫情較嚴重地區，返回馬州前必須接受新冠病毒檢測並自行隔離；官員表示，疫情惡化主因家庭聚會和小型派對，督促民眾切勿放鬆防疫。

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，馬州整體確診率在4.3%左右，比全美多州低，但近日馬州病例的增速已成為聯邦政府所定義的「疫情紅色區域」(red zone)，近日每天平均增加逾1000人確診，6日也新增11例死亡，且本月第一周的新增病例為疫情爆發以來增長第二高。

疫情熱點包括喬治王子郡、Queen Anne郡、Dorchester郡等，這些郡縣的確診率也超過5%，州府接觸者追蹤人員表示，家庭聚會和節假日派對是疫情加劇的主要原因，霍根要求民眾「務必戴口罩」，切勿對防疫過於自信。

馬里蘭大學(UMD)近日也更新教學計畫，表示感恩節假後將維持全網課教學，要求感恩節離開馬州的學生返回後留在家裡上網課，沒有到別州且原就住校的學生在感恩節假後可留在校舍上網課；安奧德蘭郡、查爾斯郡(Charles County)等地公校也已延後返校計畫。