我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

疫情加劇…馬州修訂旅行指南 從疫情嚴重區返回前需檢測

記者張筠／馬州報導
馬州疫情惡化，州府修訂旅行指南，要求民眾避免到疫情嚴重地區旅行。(記者張筠 / 攝影)
馬州疫情惡化，州府修訂旅行指南，要求民眾避免到疫情嚴重地區旅行。(記者張筠 / 攝影)

馬州近日新冠疫情加劇，11月初單周確診增逾7000例，已近5月中的高峰期，州府近日修訂旅行指南，要求民眾避免到陽性檢測率超過10%的州和地區旅行，若有必要到疫情較嚴重地區，返回馬州前必須接受新冠病毒檢測並自行隔離；官員表示，疫情惡化主因家庭聚會和小型派對，督促民眾切勿放鬆防疫。

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，馬州整體確診率在4.3%左右，比全美多州低，但近日馬州病例的增速已成為聯邦政府所定義的「疫情紅色區域」(red zone)，近日每天平均增加逾1000人確診，6日也新增11例死亡，且本月第一周的新增病例為疫情爆發以來增長第二高。

疫情熱點包括喬治王子郡、Queen Anne郡、Dorchester郡等，這些郡縣的確診率也超過5%，州府接觸者追蹤人員表示，家庭聚會和節假日派對是疫情加劇的主要原因，霍根要求民眾「務必戴口罩」，切勿對防疫過於自信。

馬里蘭大學(UMD)近日也更新教學計畫，表示感恩節假後將維持全網課教學，要求感恩節離開馬州的學生返回後留在家裡上網課，沒有到別州且原就住校的學生在感恩節假後可留在校舍上網課；安奧德蘭郡、查爾斯郡(Charles County)等地公校也已延後返校計畫。

編輯推薦

疫情 馬州 檢測

上一則

伊州日增確診破萬 州長不排除縮緊限制

下一則

愛迪生市選舉歧視？ 追查3年…傳亞裔自導自演

延伸閱讀

川普控白登選舉舞弊直播 慘遭3大媒體中斷 主播：沒有實據

川普控白登選舉舞弊直播 慘遭3大媒體中斷 主播：沒有實據
川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲
選票數據傳輸不順 馬州4日仍有逾100萬張選票單未統計

選票數據傳輸不順 馬州4日仍有逾100萬張選票單未統計
投票拒戴口罩被捕 馬州男子告政府

投票拒戴口罩被捕 馬州男子告政府
支持正處絕望困境小商家 馬州紓困金翻倍 再撥2.5億

支持正處絕望困境小商家 馬州紓困金翻倍 再撥2.5億

總統大選票投已故16年的雷根 霍根被譏不敢彰顯立場

總統大選票投已故16年的雷根 霍根被譏不敢彰顯立場

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

2020-11-02 19:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇