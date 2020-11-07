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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

華府超級投票站受歡迎 未來考慮繼續使用

記者張筠／華盛頓報導
市選舉委員會今年在全市設立55個選票投遞箱，鼓勵選民以「零接觸」的方式投票。(記者張筠 / 攝影)
市選舉委員會今年在全市設立55個選票投遞箱，鼓勵選民以「零接觸」的方式投票。(記者張筠 / 攝影)

華府選舉官員近日表示，今年因防疫設計的選票投遞箱(drop box)效果良好，以郵寄或投遞者占逾63%，約是現場投票的兩倍，為防疫設立的六個超級投票站也受選民歡迎，市選舉局考慮未來延用這些選舉站。

為避免6月初選時投票站大排長龍以及缺席選票出包的問題重演，華府選舉委員會提早籌備總統大選工作，雖然曾面臨投票站工作人員短缺，委員會10月向所有選民寄出選票，並在全市設立55個選票投遞箱，鼓勵民眾通過郵寄或投遞投票，因此選舉日當天各投票站沒有出現長隊或工作人員短缺的現象，選民投票也很積極。

市選舉委員會表示，截至大選日當天共收到逾20萬1000張通過郵寄或投遞的選票，是2016年大選的十倍，也是6月初選時的兩倍多。

華府所有選民今年大選無需申請就能收到郵寄選票，選舉官員表示，雖然此作法給市府帶來巨大財務壓力和工作負擔，但結果顯示一切都很值得。今年為防疫特別開設的六個超級投票站(super vote center)也很受歡迎，包括第一資本球館(Capital One Arena)、哥倫比亞特區大學(UDC)等，官員表示未來可能延用這類能接納較大人流的超級投票站。

數據顯示，大選日當天華府共有2萬多人到現場投票，上一屆總統大選當天有18萬6000人現場投票。

選舉官員稱，六個超級投票站很受歡迎，考慮未來延用。(記者張筠 / 攝影)
選舉官員稱，六個超級投票站很受歡迎，考慮未來延用。(記者張筠 / 攝影)

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