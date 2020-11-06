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華府作協小說家黃娟 獲台灣文學獎

記者王稚融╱馬州報導
小說家黃娟獲國家文藝獎文學類獎，由其三妹黃惠信(左)代領。(華府作協提供)
小說家黃娟獲國家文藝獎文學類獎，由其三妹黃惠信(左)代領。(華府作協提供)

華府作協常青會員、小說家黃娟日前獲得代表台灣文學界最高榮譽的國家文藝獎文學類獎，她發表得獎感言：「寫作是一條寂寞的路，尤其在海外，我們不知道讀者在哪裡，也不知道哪個編輯會採用你的稿，但有感而發，尤其是自認為使命之作，就要勇敢地寫下去…總有一天會遇到知音，願與華府作協朋友共勉之！」

第21屆「財團法人國家文化藝術基金會」國家文藝獎，日前在中華民國新北市淡水舉行頒獎典禮，黃娟由其三妹黃惠信代表，從詩人李魁賢手中接過這一榮譽；主辦方指黃娟得獎是因「題材開創、表現手法獨特，是台灣文學史不容忽略的聲音」。

本名黃瑞娟的黃娟是桃園楊梅客家人，1934年出生於新竹市，後遷居台北，先後畢業於新竹女中初中部、台北女子師範學校，曾任中小學教師；她1960年代開始小說創作，至今共出版17本書，她超過50年的文學創作，善於觀察細微的人生，並能捕捉時代的脈動，特別是女性的生命處境；1985年舉家遷居大華府地區後，活躍於華府作協十多年。

她在美國的寫作不再只是重視女性成長議題，或是離情依依的劇情，而多描寫「台美人」的奮鬥故事，她的長篇小說「故鄉來的親人」記錄了她或朋友的真實故事，用一隻筆將故事串成一部緊湊連貫的小說，反映「台美人」的生活感受。

小說家黃娟獲國家文藝獎文學類奬，她的長篇小說「故鄉來的親人」記錄了她或朋友的真實...
小說家黃娟獲國家文藝獎文學類奬，她的長篇小說「故鄉來的親人」記錄了她或朋友的真實故事，反映「台美人」的生活感受。(華府作協提供)
中華民國總統蔡英文(左五)出席國家文藝獎頒獎典禮，與獲獎人合影。(華府作協提供)
中華民國總統蔡英文(左五)出席國家文藝獎頒獎典禮，與獲獎人合影。(華府作協提供)

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