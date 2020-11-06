華府作協小說家黃娟 獲台灣文學獎

小說家黃娟獲國家文藝獎文學類獎，由其三妹黃惠信(左)代領。(華府作協提供)

華府 作協常青會員、小說 家黃娟日前獲得代表台灣 文學界最高榮譽的國家文藝獎文學類獎，她發表得獎感言：「寫作是一條寂寞的路，尤其在海外，我們不知道讀者在哪裡，也不知道哪個編輯會採用你的稿，但有感而發，尤其是自認為使命之作，就要勇敢地寫下去…總有一天會遇到知音，願與華府作協朋友共勉之！」

第21屆「財團法人國家文化藝術基金會」國家文藝獎，日前在中華民國新北市淡水舉行頒獎典禮，黃娟由其三妹黃惠信代表，從詩人李魁賢手中接過這一榮譽；主辦方指黃娟得獎是因「題材開創、表現手法獨特，是台灣文學史不容忽略的聲音」。

本名黃瑞娟的黃娟是桃園楊梅客家人，1934年出生於新竹市，後遷居台北，先後畢業於新竹女中初中部、台北女子師範學校，曾任中小學教師；她1960年代開始小說創作，至今共出版17本書，她超過50年的文學創作，善於觀察細微的人生，並能捕捉時代的脈動，特別是女性的生命處境；1985年舉家遷居大華府地區後，活躍於華府作協十多年。

她在美國的寫作不再只是重視女性成長議題，或是離情依依的劇情，而多描寫「台美人」的奮鬥故事，她的長篇小說「故鄉來的親人」記錄了她或朋友的真實故事，用一隻筆將故事串成一部緊湊連貫的小說，反映「台美人」的生活感受。